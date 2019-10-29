圖書館+OTT平台 讓國圖把圖書館送到你家
打開電視，數百本電子書和影音作品免費呈現在你眼前，彷彿搬了一座圖書館到家中。國家圖書館推出打造全台首創的圖書館OTT平台服務「圖書館到你家數位頻道」，為民眾實現「國圖到你家」的夢想。
國家圖書館在教育部核定的「智慧服務全民樂學－國立社教機構科技創新服務計畫」中，結合工研院的串流技術，打造全台首創的圖書館OTT平台服務「圖書館到你家數位頻道」，將來自全國45個政府機關授權影音與電子書，透過數位電視盒及有線電視等通路搬到你家的電視機前，透過家中電視完整實現知識學習。
國家圖書館館長曾淑賢館長表示，為提升國家競爭力，政府鼓勵全民學習，學習不是只有在課堂上，更多時候是鼓勵個人主動去接觸探索新知，政府的角色就是讓民眾可輕易接觸到知識。她認為，新世代的圖書館角色已不同於傳統的圖書館，過去圖書館典藏圖書，等民眾來借書已經不敷需求；而現在是革新時代，要徹底改變圖書館的傳統面貌和服務模式，透過尖端資通訊科技的應用，以延伸到家的方式，提供民眾無距離、隨選視訊電子書與影音服務，實現「圖書館就在你家」的願景。
「圖書館到你家數位頻道」電子書及影音來源來自45個中央及地方政府機關，共計提供231部影音著作、151部電子書授權。來源包括國立故宮博物院、內政部警政署、內政府營建署、交通部觀光局、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、台江國家公園管理處、國立科學工藝博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣工藝研究發展中心、雪霸國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台北市立美術館等。
國圖表示，目前頻道已完成建置提供60部影音、26本電子書，其中16本繪本為本土繪本作家創作作品，製作成互動式電子書，有文字語音、動畫音效、背景音樂、動態影片、知識測驗、AR擴增實境等互動情境。
為讓民眾收視「圖書館到你家數位頻道」，國圖提供免費授權服務給有線電視及數位盒業者，民眾在家中就可以收看本頻道的影音節目與電子書。現階段已授權提供服務包括數位盒業者「RockTek 雷爵科技」、「Ergotech人因科技」，民眾購買這兩家的機上盒可不限區域收視本頻道。
國圖表示，有線電視「全國數位有線電視」則將於今日啟動儀式後上線，屆時大台北地區包括板橋、新莊、三重、土城及蘆洲「全國數位有線電視」收視戶，將可在家閱聽「國圖到你家」精采的影音與電子書。也歡迎有意願提供這項授權服務的有線電視業者與國家圖書館系統組洽詢，讓更多讀者可以實現「國圖到你家」的理想。
留言