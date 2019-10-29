圖書館+OTT平台 讓國圖把圖書館送到你家

2019-10-29 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



打開電視，數百本電子書和影音作品免費呈現在你眼前，彷彿搬了一座圖書館到家中。國家圖書館推出打造全台首創的圖書館OTT平台服務「圖書館到你家數位頻道」，為民眾實現「國圖到你家」的夢想。

國家圖書館在教育部核定的「智慧服務全民樂學－國立社教機構科技創新服務計畫」中，結合工研院的串流技術，打造全台首創的圖書館OTT平台服務「圖書館到你家數位頻道」，將來自全國45個政府機關授權影音與電子書，透過數位電視盒及有線電視等通路搬到你家的電視機前，透過家中電視完整實現知識學習。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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國家圖書館館長曾淑賢館長表示，為提升國家競爭力，政府鼓勵全民學習，學習不是只有在課堂上，更多時候是鼓勵個人主動去接觸探索新知，政府的角色就是讓民眾可輕易接觸到知識。她認為，新世代的圖書館角色已不同於傳統的圖書館，過去圖書館典藏圖書，等民眾來借書已經不敷需求；而現在是革新時代，要徹底改變圖書館的傳統面貌和服務模式，透過尖端資通訊科技的應用，以延伸到家的方式，提供民眾無距離、隨選視訊電子書與影音服務，實現「圖書館就在你家」的願景。

「圖書館到你家數位頻道」電子書及影音來源來自45個中央及地方政府機關，共計提供231部影音著作、151部電子書授權。來源包括國立故宮博物院、內政部警政署、內政府營建署、交通部觀光局、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、台江國家公園管理處、國立科學工藝博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣工藝研究發展中心、雪霸國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台北市立美術館等。

國圖表示，目前頻道已完成建置提供60部影音、26本電子書，其中16本繪本為本土繪本作家創作作品，製作成互動式電子書，有文字語音、動畫音效、背景音樂、動態影片、知識測驗、AR擴增實境等互動情境。

為讓民眾收視「圖書館到你家數位頻道」，國圖提供免費授權服務給有線電視及數位盒業者，民眾在家中就可以收看本頻道的影音節目與電子書。現階段已授權提供服務包括數位盒業者「RockTek 雷爵科技」、「Ergotech人因科技」，民眾購買這兩家的機上盒可不限區域收視本頻道。