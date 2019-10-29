製作科學筆記 留下「探究與實作」思考過程
2019-10-29 00:21
聯合報 記者章凱閎
、張錦弘
／台北報導
高中新課綱必修「探究與實作」，占自然科必修學分數的三分之一，不只逾五成大學校系申請入學採計該科在校成績，例如台大醫學系採計學習歷程檔案「學習成果」項目，就只看這一科的表現，一一一學年起大學學測也會考。
教育部國教署建議，期末成果除了常見的科展報告、小論文等方式，也可製作科學筆記本、田野調查紀錄等，保留學生的省思歷程。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
探究與實作北區推動中心執行秘書、師大附中地科教師洪逸文說，這類課程常採小組報告，往往看不見學生個人的思考軌跡，老師可傳授筆記方法，學生記錄每周上課探討的議題、討論的歷程，不僅可讓未來面試官看見個別學生的特質，也更具有真實性。
萬芳高中教師鄭秀芬說，該校設計多種學習單，以開放式、申論題的模式讓學生個別作答，也會讓學生製作電子簡報，未來大學校系可綜合評價學生的亮點。建中探究與實作科召集人趙君傑也說，探究要長期觀察，不適合用一兩次考試驗收成果，建中採學習單、口頭及書面成果報告等多元評量。
至於沒有課本的實作課，未來學測該怎麼考？根據大考中心例題，就引用「農業知識入口網站」駐站專家的說法，指無論新鮮、或煮熟的肉，經鋒利刀具切割後，在切面上有時可見彩虹光澤，主因是切面上有肌肉纖維，要考生判斷這是光的「干涉」所導致，是結合生物與物理光學、融合生活情境的素養題。
留言