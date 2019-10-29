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製作科學筆記 留下「探究與實作」思考過程

2019-10-29 00:21聯合報 記者章凱閎張錦弘／台北報導

高中新課綱必修「探究與實作」，111學年起學測也會考。圖／聯合報系資料照片
高中新課綱必修「探究與實作」，111學年起學測也會考。圖／聯合報系資料照片
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高中新課綱必修「探究與實作」，占自然科必修學分數的三分之一，不只逾五成大學校系申請入學採計該科在校成績，例如台大醫學系採計學習歷程檔案「學習成果」項目，就只看這一科的表現，一一一學年起大學學測也會考。

教育部國教署建議，期末成果除了常見的科展報告、小論文等方式，也可製作科學筆記本、田野調查紀錄等，保留學生的省思歷程。

探究與實作北區推動中心執行秘書、師大附中地科教師洪逸文說，這類課程常採小組報告，往往看不見學生個人的思考軌跡，老師可傳授筆記方法，學生記錄每周上課探討的議題、討論的歷程，不僅可讓未來面試官看見個別學生的特質，也更具有真實性。

萬芳高中教師鄭秀芬說，該校設計多種學習單，以開放式、申論題的模式讓學生個別作答，也會讓學生製作電子簡報，未來大學校系可綜合評價學生的亮點。建中探究與實作科召集人趙君傑也說，探究要長期觀察，不適合用一兩次考試驗收成果，建中採學習單、口頭及書面成果報告等多元評量。

至於沒有課本的實作課，未來學測該怎麼考？根據大考中心例題，就引用「農業知識入口網站」駐站專家的說法，指無論新鮮、或煮熟的肉，經鋒利刀具切割後，在切面上有時可見彩虹光澤，主因是切面上有肌肉纖維，要考生判斷這是光的「干涉」所導致，是結合生物與物理光學、融合生活情境的素養題。

學測建中教育部台大師大附中課綱
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