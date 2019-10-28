高雄青年文學獎78件入圍名單公布 校園創作質量大爆發

2019-10-28 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



第14屆「高雄青年文學獎」複審會議已在10月24、25日舉行完畢，今下午公布入圍名單，共有四類組78件作品入圍。圖／高雄市立圖書館提供 分享 facebook

第14屆「高雄青年文學獎」今下午公布入圍名單，共有四類組78件作品入圍，值得一提的是，評審群認為本屆12到15歲以及16到18歲組表現優異，新詩和散文類的不少佳作，在題材和文字能力的掌握上，甚至搶過19到30歲組的風采，「打破對原本年齡層的想像」。

主辦的高雄市立圖書館表示，「高雄青年文學獎」一直是推動地方青年躍向全國賽的溫床。像107年16到18歲新詩、散文類雙得主廖育湘，獲獎後參加「台積電青年文學獎」，就以一篇「詩的小說」，拿下短篇小說類首獎，評審盛讚其作品「寫得比村上春樹更好」。

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今年高雄青年文學獎的收件量累計1099件，其中新詩高達644件，創下史上最高紀錄，校園投稿質量更大幅提升，其中又以鳳甲國中、龍華國中、前金國中、中山高中、高雄女中、鳳山高中、高師大附中等校，投稿最為踴躍。

文學獎複審會議在10月24、25日舉行完畢，評審陣容包括新詩類評審凌性傑、騷夏、波戈拉；散文類評審郭漢辰、言叔夏、黃信恩；短篇小說類評審黃麗群、朱宥勳、楊双子；圖文創作類評審陳佳琦、黃廷玉、馬尼尼為，四類組共有78件作品入圍。

延續去年受好評的「文學派對」，今年也邀請各類組評審11月9日到高雄文學館和入圍者交流，舉辦圖文創作類、新詩類的「評審面對面系列座談」，得獎名單預計當天活動結束後公告，並於12月7日舉辦頒獎典禮。