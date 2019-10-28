南台科大學生遊戲作品大廠青睞 上架全球最大遊戲平台

2019-10-28 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南即時報導



南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系學生團隊創立「信仰遊戲」公司，進駐學校創新創業育成總中心、開發大學時獲獎畢業專題行動遊戲《細胞迷途》，取得國內遊戲大廠「雷亞遊戲」合作經過三年繼續研發，作品定名《MO:Astray細胞迷途》25日在全球最大PC遊戲平台Steam上架發售，校方強調，這是「國內遊戲類畢業專題商轉首例」。

「信仰遊戲」公司2017、2018年獲邀參加遊戲大廠「雷亞遊戲」公司嘉年華發表研發成果，今年六月更獲經濟部工業局Digi+數位經濟產業推動辦公室邀請，代表台灣參加日本最大獨立遊戲展會Bitsummit，並接受官方Twitch頻道專訪，遊戲品質備受肯定。

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曾指導團隊畢業專題，現任育成中心輔導老師謝承勳表示，每年全國遊戲相關科系畢業生都有許多傑出的作品，但礙於個人、家庭、兵役、經濟等因素而無法持續，相當可惜。這次因雷亞遊戲協助，「信仰遊戲」能以研究生身分克服困難走向商業化的道路，相當難能可貴。希望未來產業界與學界能夠攜手培育更多新生代遊戲創作者，這方面極需要專責單位來協助推動。

「雷亞遊戲」執行長遊名揚表示，希望能透過產學合作方式，協助學生團隊進行遊戲研發，減少團隊在摸索的過程中遭遇的阻礙，並透過「雷亞遊戲」累積的市場經驗與對品質的要求，將「信仰遊戲」的作品推向全世界。

團隊成員研究生侯景議表示，與雷亞遊戲合作的過程中，不論是執行長還是李勇霆總監，都是親自參與每一次討論，親自測試每一次的版本，尤其是在我們最不熟悉的在地化設計、版本控制以及音樂音效製作上提供了非常大的幫助，我們真的非常幸運也非常感激。

南台科大表示，多樂系歷經十多年發展，以成為業界最佳合作夥伴為目標，此次商轉成功案例證明系所已成功進入支援產業升級階段，能夠對業界提案並共同開發具備創新性的遊戲產品。