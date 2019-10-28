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搶救草菇產業 南大附小志工隊前進柳營果毅草菇寮

2019-10-28 12:38聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南柳營果毅曾是台灣草菇生產重鎮，近年逐漸沒落，南大附小彩虹斑馬志工隊師生最近前往參訪，跟著草菇阿嬤王陳秀娥一起種草菇、學做草菇包子，老師還帶動學生一起動腦，年底前將完成產銷建議書，希望為草菇未來的發展盡一點力量。

南大附小老師張景傑表示，毅後種植草菇全盛時期有300多棟菇寮，後來受到台幣升值影響出口、工資高漲、年輕人口外移等不利因素，如今菇農屈指可數，產業逐漸沒落，看著菇寮一棟一棟被拆除，希望藉帶著學生認識草菇產業，能對草菇產銷盡點心力。

有30多年種植草菇經驗的王陳秀娥，帶著學生利用廢棉製作菇床，並指導學生摘草菇及烘草菇乾的要領。學生黃心繪說，在黑漆漆的菇寮爬上爬下，採菇對她來說不是輕鬆的事，需要眼明手快的功夫，希望這些草菇寮能保存下去，不然以後可能只能吃到草菇罐頭，而非新鮮草菇了！

在社區媽媽的教導下，學童自製一顆顆可愛的草菇包出爐了，搭配新鮮草菇排骨湯，眾人讚不絕口。學生胡溱欐表示，草菇湯鮮味美，會和同學努力一起想想有什麼好方法，幫助推展柳營草菇，因為這不僅是一種產業，更是一份味蕾的美好記憶。

學生訪問草菇阿嬤後，記錄著當前草菇的困境，準備下個月前往台中新社香菇街尋找靈感，並相約年底向社區提出草菇產銷建議書。果毅社區發展協會經理魏世澤表示，看到這群熱心的師生心裡非常感動，期待這群小學生腦力激盪出來的好點子。

台南大學附設國小彩虹斑馬志工隊師生最近前往柳營果毅參觀當地的草菇種植。圖／附小提...
台南大學附設國小彩虹斑馬志工隊師生最近前往柳營果毅參觀當地的草菇種植。圖／附小提供
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台南大學附設國小彩虹斑馬志工隊師生最近前往柳營果毅參觀當地的草菇種植。圖／附小提...
台南大學附設國小彩虹斑馬志工隊師生最近前往柳營果毅參觀當地的草菇種植。圖／附小提供
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台南大學附設國小彩虹斑馬志工隊師生最近前往柳營果毅參觀當地的草菇種植。圖／附小提供
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台南大學附設國小彩虹斑馬志工隊師生最近前往柳營果毅參觀當地的草菇種植。圖／附小提供
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