搶救草菇產業 南大附小志工隊前進柳營果毅草菇寮

2019-10-28 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南柳營果毅曾是台灣草菇生產重鎮，近年逐漸沒落，南大附小彩虹斑馬志工隊師生最近前往參訪，跟著草菇阿嬤王陳秀娥一起種草菇、學做草菇包子，老師還帶動學生一起動腦，年底前將完成產銷建議書，希望為草菇未來的發展盡一點力量。

南大附小老師張景傑表示，毅後種植草菇全盛時期有300多棟菇寮，後來受到台幣升值影響出口、工資高漲、年輕人口外移等不利因素，如今菇農屈指可數，產業逐漸沒落，看著菇寮一棟一棟被拆除，希望藉帶著學生認識草菇產業，能對草菇產銷盡點心力。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

有30多年種植草菇經驗的王陳秀娥，帶著學生利用廢棉製作菇床，並指導學生摘草菇及烘草菇乾的要領。學生黃心繪說，在黑漆漆的菇寮爬上爬下，採菇對她來說不是輕鬆的事，需要眼明手快的功夫，希望這些草菇寮能保存下去，不然以後可能只能吃到草菇罐頭，而非新鮮草菇了！

在社區媽媽的教導下，學童自製一顆顆可愛的草菇包出爐了，搭配新鮮草菇排骨湯，眾人讚不絕口。學生胡溱欐表示，草菇湯鮮味美，會和同學努力一起想想有什麼好方法，幫助推展柳營草菇，因為這不僅是一種產業，更是一份味蕾的美好記憶。