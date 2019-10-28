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弘光科大發行自立支援小繪本 向小學生宣導老人照顧

2019-10-28 11:34聯合報 記者游振昇／台中即時報導

弘光科技大學生活自立支援執行辦公室，針對國小學童印製「生命之花」自立支援小繪本，以簡單內容讓小學生了解自立支援觀念及方法，團隊帶著繪本前往各國小宣傳，並透過遊戲闖關的方式，傳授不約束身體、不長期臥床、不使用尿布的觀念。

生活自立支援執行辦公室主任雷若莉表示，台灣未來老人比例會越來越高，活躍老化觀念應及早向下紮根，18頁的卡通繪本有注音，簡單易懂，希望透過繪本鼓勵國小學生回家之後，陪伴爺爺、奶奶一起做運動，提醒他們常走路運動、喝水、正常大小便，盡量維持獨立自主活動的能力，預防臥床及包尿布。繪本已經發送到竹林國小、文光國小、龍泉國小等校，也將逐步推廣到台中市及中部各校。

為讓學童寓教於樂，團隊在前往龍泉國小衛教宣導時，設計翻轉觀念的闖關活動，以繪本內容作為5個關卡題目，讓六年級130位學童闖關，了解生活自立的概念與內涵。大學生當關主，學童讀過繪本很快的回答出該怎樣照顧長輩、注意長輩營養等問題。小朋友說，「以前不知道什麼是自立支援，透過繪本及遊戲才了解，希望爺爺、奶奶健康生活，不要臥床被約束，以後我老了也要活得有尊嚴。」

龍泉國小校長陳勇男表示，面對老年化社會，小朋友需要更多元的知識，透過繪本及闖關遊戲讓他們對健康老化、長者自立生活觀念有所認識，並把這個觀念帶回家裡，和家人一起協助家中長者，或許未來還可能在長照領域進一步變成專家。

雷若莉指出，長者自立生活這個觀念對國小學童而言較艱澀，才決定發行兒童繪本，讓他們先有概念，再藉由遊戲不斷演練加深印象，未來繪本內容會再調整，也會透過話劇等方式，讓活躍老化真正從小做起。另外， 29日在弘光科大也將舉辦高齡自立人才培育工作坊，邀請日本自立支援協會教授竹內孝仁及國內各專家分享經驗，內容包含偏鄉地區長照人力發展之困境與挑戰、長照2.0輔具服務與人才培育整合等，多管齊下面對銀髮浪潮的衝擊。

弘光科大發行小繪本，向小學生宣首老人照顧問題。圖／弘光科大提供
弘光科大發行小繪本，向小學生宣首老人照顧問題。圖／弘光科大提供
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老化長照大學生
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