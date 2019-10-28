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中華醫大傑出校友選拔出爐 11校友不同行業均有成

2019-10-28 11:34聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

中華醫事科技大學108年傑出校友選拔結果今天揭曉，潘顯堂、蘭光坪、高正憲、林慈榕、王玉霞、侯盈仲、陳鴻傑、王鵬智、王保隆、陳呈榜、王國贊等11人自24名推薦候選人脫穎而出。這11位老校友在各行各業、不同領域均有傑出表現成就，「堪為學弟妹們的表率」。傑出校友當選人周末11月2日創校51年校慶返校領獎，接受學弟妹祝福。

中華醫大校慶前舉辦傑出校友選拔，經校友會及各界推薦優秀畢業校友參與選拔，由醫檢科潘顯堂等11位校友獲得當選。

潘顯堂64年醫學檢驗生物技術科畢業，創辦現代醫事檢驗所兼負責人，榮膺台灣醫學實驗室管理學會理事、台南縣醫事檢驗師公會常務理事、台南縣獅子會急難救助委員會主席。

蘭光坪66年醫學檢驗生物技術科畢業，現任佑康診所醫檢師兼科主任、中山醫學大學生化暨微生物免疫研究所教學暨課程會議委員、高雄醫檢師公會常務理事兼教育訓練委員、台灣檢驗醫學發展協會理事。

高正憲83年醫學檢驗生物技術系畢業，現任健安科技有限公司經理。林慈榕84年職業安全衛生管理系畢業，現任台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠安全衛生專員。

王玉霞85年護理系畢業，現任台南市立醫院護理部督導。侯盈仲89年醫學檢驗生物技術系畢業，現任協和家醫科診所院長。陳鴻傑95年食品營養系畢業，現任廣州豐醫足食健康科技董事長、鈺統食品執行副總、廣東泰嶸醫藥副總、廣東人才集團香港副總、香港匯盈投資管理公司董事。

王鵬智103年視光系畢業，現任英明眼鏡公司負責人、高雄市驗光師公會理事、高雄市視光學會常務理事、高雄市驗光配鏡職業工會顧問、高雄市鐘錶眼鏡商業同業公會驗光配鏡委員會主任委員。王保隆103年醫事檢驗生物技術系畢業，現任瑩芳有限公司董事長。

陳呈榜106年視光系畢業，全美眼鏡公司負責人、中華醫事科技大學視光系系友會會長、全國校友會理事。王國贊108年視光系畢業，現任名人淨水設備有限公司總經理、名人演藝事業有限公司總經理、國際青年商會中華民國總會副總會長。

校長曾信超表示，11位傑出校友畢業自不同科系，無論創業或任公民營企業主管，在不同領域展現長才、成就卓越，特別的是這些校友也積極參與社團、投入社會公益，深受各界的肯定，是學弟妹的表率，也是華醫之光。

中華醫大傑出校友當選人潘顯堂（上排左起）、蘭光坪、高正憲、林慈榕、王玉霞，侯盈仲...
中華醫大傑出校友當選人潘顯堂（上排左起）、蘭光坪、高正憲、林慈榕、王玉霞，侯盈仲（下排左）、陳鴻傑、王鵬智、王保隆、陳呈榜、王國贊。圖/校方提供
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