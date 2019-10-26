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偏鄉小校開不了特色課？ 國中校長：大自然是最佳教材

2019-10-26 18:13聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

108課綱新增科技領域，竹塘國中校長黃仲平本身是個鐵道迷，今年5月在彰化舉辦「鐵道微縮模型」課程成果發表會，將扇形車庫與科技教育結合，替偏遠地區的科技教育打開另一扇窗。他說，創意教學的題材隨手可得，能否持續與深化，關鍵在於老師的熱情。

黃仲平是彰化在地人，超過20年的教育生涯，都奉獻給彰化縣竹塘國中、二水國中兩所偏鄉學校，兩校位在彰化縣人口最少的兩個行政區。

他說，大自然的資源，就是偏鄉學生最好的探索與學習場域。彰化的二水國中除開設國語文領域的「八堡圳」課程，還有戶外12米的攀岩場的攀岩體育課。校園30多棵咖啡樹也用於家政課，另也開設童軍領域的定向越野，引發孩子的學習動機。

除了拓展偏鄉特色課程，黃仲平也不放棄任何引導學生的機會。例如他竹塘國中擔任訓導主任時，曾陪受罰學生一起割草，並且和他們說：「主任也沒做錯事，卻要陪你們一起割草，還得因你們做的事，被社區人士罵，不覺得這樣不公平嗎？」藉此讓孩子們省思。

黃仲平說，他一開始在竹塘國中任教，當時的校長蔡永發重視生活教育，要求老師們不能放棄任何一個孩子，讓他印象深刻。「當時的風氣還是升學至上，校長這樣的堅持，不僅讓家長與社區對學校更支持，三年後考取彰中、彰女的人數，更從掛零一路成長到10多位，吸引許多外學區的學生移入就讀。」

「教育最重要的意義是人格養成，然後是志趣探索。」黃仲平說，過去還有能力分班，竹塘國中利用第八堂課，替不愛念書的孩子安排藝能課。學校目前也積極規畫技藝班，協助孩子探索興趣，銜接未來的技職教育。

黃仲平說，發展這些無關升學的科目，確實引起許多家長擔心，認為會排擠念書時間。曾有直笛隊學生回答「音樂對自己的意義」時，說出「音樂是我人生的蝸牛殼」。

他進一步詢問孩子，蝸牛殼不是負擔嗎？沒想到學生卻說「蝸牛殼會陪著我們長大，當我們低潮時可以躲進去休息後再出發，讓我們可以面對更多的挑戰。」這樣的回應讓老師大受鼓舞，相信自己是對的。

二水國中舉辦攀岩課畢業典禮，由黃仲平頒發證書給學生。圖／教育部提供
二水國中舉辦攀岩課畢業典禮，由黃仲平頒發證書給學生。圖／教育部提供
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偏鄉學校鐵道迷
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