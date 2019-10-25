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受泰武古謠隊感動 卡列拉斯訪大武山下最美小學

2019-10-25 18:45中央社 屏東縣25日電

世界三大男高音之一卡列拉斯，因為聽到屏東泰武古謠隊的CD及莫拉克災後重新出發故事，他今天訪問泰武國小後，約定27日將在屏東演藝廳與古謠隊合唱「Besame mucho」。

73歲的卡列拉斯（Josep Carreras）是西班牙人，是當今演繹威爾第和普契尼作品男高音角色的權威之一，透過歌聲能聽見他對音樂不變的熱愛，為歌壇史寫下一篇篇難能可貴的經典和傳奇。

卡列拉斯因為聽到「大武山下最美麗的小學」泰武國小古謠隊的CD，以及泰武國小因莫拉克颱風受災而遷校，在吾拉魯茲永久屋重新出發的故事，對原住民孩童傳唱部落歌謠為之感動，專程到屏東與泰武古謠隊小朋友一起合唱表演。

卡拉列斯受屏東縣政府邀請，27日晚上7時30分將在屏東演藝廳演唱，這次來台的音樂會，只在屏東演藝廳演出唯一一場，他27日晚上的演唱，將與泰武古謠隊合唱「在那遙遠的地方」。

卡列拉斯昨晚抵達台灣，希望能親自走訪泰武國小，為歷經莫拉克風災努力重建家園的部落居民及學校師生獻上祝福。今天下午他現身吾拉魯茲部落，受到部落師生熱情歡迎，部落除升排灣族傳統狼煙外，古謠隊也獻唱排灣古謠及西班牙歌曲「Besame mucho」。

古謠隊小朋友們天籟般的歌聲，及原住民的文化，讓卡列拉斯大為感動，他說，很榮幸聽到一群很棒的孩子，演唱好聽的歌曲，27日的演唱會，希望和泰武古謠隊再合唱「Besame mucho」。

屏東縣長潘孟安致贈原住民服飾與琉璃珠項鍊，並邀請卡列拉斯至簽名牆簽名留念，卡列拉斯也大讚原住民工藝之美，潘孟安表示，卡列拉斯專程來屏東與泰武古謠隊小朋友演出一場充滿生命力的音樂會，結合國際高度與屏東原鄉能量，再次登上世界藝術地圖。

卡列拉斯「希望原鄉」音樂會27日晚上7時30分，與女高音黃莉錦、指揮大衛賀曼奈、台北愛樂管弦樂團共同演出10餘首曲目，並與泰武國小古謠隊合唱。

屏東縣政府原住民音樂會
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