光復中學公益路跑募23萬 全捐新竹家扶中心
2019-10-25 16:38中央社 新竹市25日電
新竹市光復中學今天舉辦為弱勢童而跑的公益活動，由師生擔任跑者，捐款人依路跑公里數換算成款項，共募得23萬8500元，全數捐新竹家庭扶助中心。
新竹市光復中學以「感恩惜福」為主軸，今天下午舉辦為弱勢童而跑活動，學生們先在新竹市培英國中體育場集合完畢，做完熱身操後，師生們展開路跑。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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光復中學校長黃敦煌表示，光復公益路跑活動已邁入第11年，這次活動全程共5公里，參加路跑的1233名師生們使出熱情與心力，自行尋找資助人，告知資助人每跑1公里，願意資助多少經費。
黃敦煌說，公益路跑活動目的除推動全民運動，提升個人體力、活力外，更加入溫馨關懷的訴求，為需要受照顧的兒童及少年盡一己之力，此次共募得23萬8500元，全數捐給新竹家扶中心。
新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝光復中學師生用健康、活力方式募款，讓家扶中心能持續服務新竹地區遭受變故之家庭，重建父母親職功能，協助不幸家庭之兒童能有健全的童年生活。
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