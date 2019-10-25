親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

光復中學公益路跑募23萬 全捐新竹家扶中心

2019-10-25 16:38中央社 新竹市25日電

新竹市光復中學今天舉辦為弱勢童而跑的公益活動，由師生擔任跑者，捐款人依路跑公里數換算成款項，共募得23萬8500元，全數捐新竹家庭扶助中心。

新竹市光復中學以「感恩惜福」為主軸，今天下午舉辦為弱勢童而跑活動，學生們先在新竹市培英國中體育場集合完畢，做完熱身操後，師生們展開路跑。

光復中學校長黃敦煌表示，光復公益路跑活動已邁入第11年，這次活動全程共5公里，參加路跑的1233名師生們使出熱情與心力，自行尋找資助人，告知資助人每跑1公里，願意資助多少經費。

黃敦煌說，公益路跑活動目的除推動全民運動，提升個人體力、活力外，更加入溫馨關懷的訴求，為需要受照顧的兒童及少年盡一己之力，此次共募得23萬8500元，全數捐給新竹家扶中心

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝光復中學師生用健康、活力方式募款，讓家扶中心能持續服務新竹地區遭受變故之家庭，重建父母親職功能，協助不幸家庭之兒童能有健全的童年生活。

新竹路跑家扶中心
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

北一校門口擠爆熊貓…建中不屑外送？引爆學長學弟嘴砲

2019-10-24 14:10

練武術變得有自信 田中高中世界盃武術錦標賽勇奪四金

2019-10-25 15:39

高中職免試入學 採計英檢區變多 閩客原民語檢定也加分

2019-10-24 23:46

大成國中舉辦全運會籃球賽 斥資1600萬翻新場地

2019-10-24 14:57

上萬冊書展開進二信高中 學生下課免跑書店看新書

2019-10-24 14:35

帕莎蒂娜烘焙坊文化店進駐高師大校園 結合書香麵包香

2019-10-24 13:38

促進交流！2泰國國際學校遊屏東：非常驚艷

2019-10-24 12:55

基隆校園首座特色遊戲場啟用 復古溜滑梯、划草場玩瘋

2019-10-24 12:54

台南國中236師生上吐下瀉 議員送毛豆加菜壓驚

2019-10-24 12:32

創意改造部落觀光路線 東吳跨校團隊獲獎

2019-10-24 12:19

戶外教育國小開帆船課… 教長：不只是遊樂

2019-10-23 23:29

新學林出版社贈愛 樹下苦讀女上法律系書籍費全免

2019-10-23 19:24

老師上菜！新化高中老師展露拿手菜 學生猛嚥口水

2019-10-23 19:17

影／飛越1萬公里 大溪地帶烏克麗麗與北濱國小交流

2019-10-23 16:25

高雄北京教育交流是統戰？學童敬書：同脈同根兩岸生輝

2019-10-23 12:15

家長：戶外教學仍流行去「1369」 教育意義有限

2019-10-23 11:29

嘉市玉山國中登玉山 16生攀頂峰

2019-10-22 23:36

學生走廊「借光自習」 成功高中政策急轉彎

2019-10-22 23:33

玉山國中學生登玉山 16名學生成功登上頂峰

2019-10-22 18:53

桃市國中小選讀東南亞語 以「越南語」最夯

2019-10-22 16:59

限塑跳成舞 彰安國中舞蹈班周六發表會

2019-10-22 14:40

AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24

段考考題外洩？鹿港國中：老師是用考古題

2019-10-21 20:43

踏溯台江趣 台南和順國中師生遊學北汕尾

2019-10-21 18:09

跨國餐飲名店鼎泰豐 赴樹德科大「選才」

2019-10-21 10:59

竹市校園五星級新廁所太美 學生搶著上

2019-10-20 12:23

超高難度！挑戰120公分高 搖滾歌手拉糖奪世界冠軍

2019-10-20 11:21

舞蹈教室沒有鏡子 她學習「往內看」自己的身體

2019-10-20 10:11

影／百艘獨木舟操場開箱文 野柳國小師生總動員

2019-10-19 09:10

桃園4私校教師遭資遣 控訴不合法

2019-10-18 23:51

中一中建地下停車場 近400學生和家長連署反對

2019-10-18 23:15

北市鼓勵晨讀 校園晨光時間不考試

2019-10-18 23:06

金山高中排水管鏽蝕倒塌 議員爭取百萬改善

2019-10-18 21:22

睽違五十年 世界兒童畫展新莊國小登場　

2019-10-18 21:18

高雄市中小學科學園遊會在科工館 師生免費入場體驗

2019-10-18 19:27

只為274個停車位開挖操場 中一中400名家長連署反對

2019-10-18 19:23

【即時短評】一中商圈的繁榮 中一中該承擔嗎？

2019-10-18 18:33

竹市載熙國小通學步道啟用 解決長年交通問題

2019-10-18 12:36

基隆尚智國小擬廢校 地方關心校舍利用

2019-10-17 23:31
看更多

熱門文章

國三生注意！免試入學紛採計英檢、本土語言認證成績

2019-10-24 22:09

報考人數第一！這間日本大學 怎麼在10年讓報考人數翻倍

2019-10-25 09:07

南榮科大積欠教職員薪資 校方：向退場基金融資8千萬

2019-10-25 14:50

李登輝快遞送「功宏化育」 賀中正大學30週年校慶

2019-10-25 13:11

為109年通車準備 台中捷運招考528人

2019-10-24 20:33

禁用保麗龍做模型 成大建築系帶頭 大學紛響應

2019-10-24 23:52

高中職免試入學 採計英檢區變多 閩客原民語檢定也加分

2019-10-24 23:46

練武術變得有自信 田中高中世界盃武術錦標賽勇奪四金

2019-10-25 15:39

網紅制服反霸凌受矚 潘文忠自曝小時綽號

2019-10-24 22:37

9大學投入全英語師培 規劃在職進修和學分班

2019-10-25 15:42

「感恩惜福」為主軸 光復中學辦「愛在家扶」公益路跑

2019-10-25 15:56

城市科大推快樂學習 培育出亞洲大專爵士鼓王

2019-10-25 01:44

台大生發起同志遊行 爭取校園性別友善環境

2019-10-25 15:57

身障特教生考取街頭藝人 舉行音樂會與嘉特師生分享

2019-10-25 16:24

光復中學公益路跑募23萬 全捐新竹家扶中心

2019-10-25 16:38

U值媒／父母的焦慮—萬聖節裝扮文化

2019-10-24 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top