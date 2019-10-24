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北一校門口擠爆熊貓…建中不屑外送？引爆學長學弟嘴砲

2019-10-24 14:10聯合新聞網 綜合報導

美食外送商機崛起，校門口整排外送員的景象已成常態。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝...
美食外送商機崛起，校門口整排外送員的景象已成常態。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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美食外送興起，成為台灣社會現象，許多民眾享受在家等食物送上門的便利性，甚至成為高中校門外奇景。相較之下，北市建國中學卻難見外送員身影，令部分網友好奇。對此，校友們紛紛浮出水面幫大家解惑：「翻牆，才是建中。」

上課日用餐時間一到，北一女中校門口總會擠滿大批外送員等學生取餐，尤以foodpanda居多，「粉紅車陣」讓許多人稱奇。PTT有網友因此發問，為什麼北一女和成功高中中午一堆外送員塞滿校門口，建中學生卻不叫外送？

這個問題立刻引來眾多校友回應，「建中都翻牆出去吃，誰跟你吃外送」、「哥翻的不是牆，是飛翔」、「不要換證就可以中午開心出去吃到兩三點再回」、「建中大門不會鎖好嗎」、「放牧的牛跟圈養的牛的差別」。

不過推文中也意外造成學弟「吐槽」學長的情形，「我們走出去吃啊，現在應該不用像以前要爬牆了吧」、「不用翻牆啊，換證就可以了」、「12年前就換證去南昌街吃八方雲集」，但也有學長不甘示弱反擊，「有人幫忙外送幹嘛要自己走出去，現在學弟的想法真難懂。」

不論是翻牆、換證或直接走出校門，在在都顯示建中校風自由。有校友透露，建中允許學生外出用餐已行之有年，教官甚至拜託學生大大方方走大門就好，原因是以前曾有學生爬牆被抓，結果摔斷牙，從此之後教官就不敢再抓爬牆者。

另外也有人分析北一女學生為何如此仰賴外送員，「外面就總統府啊，出去也沒飯吃」、「建中附近食物真的贏過北一太多了」。

外送員美食外送建中北一女
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