帕莎蒂娜烘焙坊文化店進駐高師大校園 結合書香麵包香
2019-10-24 13:38
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄師範大學與帕莎蒂娜烘焙坊BOT合作，帕莎蒂娜烘焙坊新文化店今天進駐高師大校園芝心樓1樓三角窗位置，以湖水藍、白、灰等中性色基調的室內設計，搭配淺色調木質裝潢，櫥窗設計結合「書香」與「麵包香」的視覺意象。
高師大校長吳連賞、帕莎蒂娜國際餐飲董事長許正吉、副校長王政彥、Pasadena西點行政主廚黃麗芳及世界咖啡冠軍大師吳則霖等，共同剪綵慶祝開幕。吳連賞表示，許董事長是高師大的校務顧問，熱心教育工作，帕莎蒂娜是知名烘焙坊，首次進駐校園即選擇高師大，除了活絡校園及提供師生更佳的美食選擇外，也有助於校園與周邊社區的連結。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
許正吉表示，原帕莎蒂娜文化店在高師大的校園旁不遠處，所以與高師大原本就是好厝邊，現在好鄰居的關係升級為更緊密的夥伴關係，全新打造的店面也力求符合校園及文化中心的人文氛圍，打造讓師生和民眾都能安心閱讀與品味美食的生活空間。
品牌經理黃俐菁介紹，全新文化店內空間將近80坪，除了販售美味的麵包與西點以外，也提供多元的輕食餐點如湯品、三明治、義大利麵、歐陸傳統菜等。店內設有超過50個以上座位區，及一間會議用的專屬包廂，座位區中心的大型吧檯桌面上設有插座的貼心設計供內用客人使用。大片玻璃櫥窗的設計中，「書本」與「麵包」結合的裝置藝術，標榜酒釀桂圓麵包發源地的歐式畫框設計，都是拍美照的打卡亮點。
為慶祝新文化店開幕，10月24日至11月30日期間推出文化店限定的優惠活動，包含來店打卡禮、愛吃卡卡友儲值回饋、加Line好友折扣、滿額加購優惠等。開幕當日消費滿200元，還贈送實用的酒釀麵包「冠軍扇」，送完為止。洽詢電話07-2235199。
留言