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帕莎蒂娜烘焙坊文化店進駐高師大校園 結合書香麵包香

2019-10-24 13:38聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄師範大學與帕莎蒂娜烘焙坊BOT合作，帕莎蒂娜烘焙坊新文化店今天進駐高師大校園芝心樓1樓三角窗位置，以湖水藍、白、灰等中性色基調的室內設計，搭配淺色調木質裝潢，櫥窗設計結合「書香」與「麵包香」的視覺意象。

高師大校長吳連賞、帕莎蒂娜國際餐飲董事長許正吉、副校長王政彥、Pasadena西點行政主廚黃麗芳及世界咖啡冠軍大師吳則霖等，共同剪綵慶祝開幕。吳連賞表示，許董事長是高師大的校務顧問，熱心教育工作，帕莎蒂娜是知名烘焙坊，首次進駐校園即選擇高師大，除了活絡校園及提供師生更佳的美食選擇外，也有助於校園與周邊社區的連結。

許正吉表示，原帕莎蒂娜文化店在高師大的校園旁不遠處，所以與高師大原本就是好厝邊，現在好鄰居的關係升級為更緊密的夥伴關係，全新打造的店面也力求符合校園及文化中心的人文氛圍，打造讓師生和民眾都能安心閱讀與品味美食的生活空間。

品牌經理黃俐菁介紹，全新文化店內空間將近80坪，除了販售美味的麵包與西點以外，也提供多元的輕食餐點如湯品、三明治、義大利麵、歐陸傳統菜等。店內設有超過50個以上座位區，及一間會議用的專屬包廂，座位區中心的大型吧檯桌面上設有插座的貼心設計供內用客人使用。大片玻璃櫥窗的設計中，「書本」與「麵包」結合的裝置藝術，標榜酒釀桂圓麵包發源地的歐式畫框設計，都是拍美照的打卡亮點。

為慶祝新文化店開幕，10月24日至11月30日期間推出文化店限定的優惠活動，包含來店打卡禮、愛吃卡卡友儲值回饋、加Line好友折扣、滿額加購優惠等。開幕當日消費滿200元，還贈送實用的酒釀麵包「冠軍扇」，送完為止。洽詢電話07-2235199。

帕莎蒂娜全新文化店內空間將近80坪，販售美味麵包與西點。記者徐如宜／攝影
帕莎蒂娜全新文化店內空間將近80坪，販售美味麵包與西點。記者徐如宜／攝影
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世界咖啡冠軍大師吳則霖（左）帶來香醇咖啡。記者徐如宜／攝影
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帕莎蒂娜國際餐飲董事長許正吉、高師大校長吳連賞與副校長王政彥（右至左），為帕莎蒂...
帕莎蒂娜國際餐飲董事長許正吉、高師大校長吳連賞與副校長王政彥（右至左），為帕莎蒂娜烘焙坊新文化店揭幕。記者徐如宜／攝影
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帕莎蒂娜烘焙坊新文化天進駐高師大校園芝心樓1樓三角窗位置。記者徐如宜／攝影
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