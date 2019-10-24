促進交流！2泰國國際學校遊屏東：非常驚艷
2019-10-24 12:55
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
泰國學校把教育旅行拉到海外舉辦行之有年，屏東縣政府也配合中央推動新南向政策，共邀請泰國2所學校「泰國中華國際學校（TCIS）」、「威爾斯國際學校（WELLS）」的校長、主任、老師們共24人組團來屏東，從20日至24日期間規劃農業、 文化、歷史、生態等五天四夜教育體驗行程，其中拜會屏東市建國國小以及縣立大同高中，台泰雙方教職人員在教育上交流意見，促進未來台泰雙方在教育或觀光上能更密切合作。
遊程參訪超級南台灣設計展、大鵬灣國家風景區、福灣巧克力、華僑市場、東港東隆宮、車城福安宮、四重溪溫泉、海生館、鹿境梅花鹿生態園區、墾丁森林遊樂區、銘泉生態休閒農場、吾拉魯滋品嚐咖啡、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋等，展現屏東觀光產業軟實力，提供多元化主題，令泰國校方教職人員大開眼界，表示值得帶學生來屏東體驗，絕對是獲益良多，更感受到屏東民眾的親切熱情。
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泰國中華國際學校高中校長Thomas A. English表示來到屏東風景秀麗獨具特色，非常適合教育旅行，對於縣內學校教學創意多元，完全不輸國際學校，感受縣長潘孟安對教育重視及用心，之後回泰國及美國會廣邀親朋好友來屏東旅行。
威爾斯國際學校創辦人張耀浪董事長表示，本身是屏東潮州鎮人，對於屏東近年來產業發展認同讚賞，屏東如果要在教育及觀光更上一層樓，孩子是未來國家棟樑，要有競爭力，一定要走出國際化，透過縣府推動及搭建平台，對縣內各級學校邁向國際建立里程碑，奠定國際化良好基礎。
交通旅遊處表示，屏東擁有豐富自然生態，農業技術發達，多元人文歷史，所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，「屏東」是一本非常有趣的故事書，也是百科全書，積極爭取各國學校舉辦海外教育旅行選擇屏東，帶動體驗風潮，以建立口碑拓展國際市場。
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