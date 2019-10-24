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世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

創意改造部落觀光路線 東吳跨校團隊獲獎

2019-10-24 12:19聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

東吳大學資管系學生黃壬宥組織一支橫跨七所大專院校與九個科系的學生團隊「武遠弗界」，深入南投縣武界部落，在部落中駐村兩個月，透過訪察、實作、運用創意改善觀光路線，更進行商家改造，獲得第九屆大專生洄游農村競賽「環境永續獎」，也獲選為駐村團隊，拿到12萬元駐村經費補助。

「大專生洄游農村競賽」為行政院農業委員會水土保持局所主辦的競賽。號召全國大專師生組隊，就所擇定的農業社區，提出協助農村公共事務的「駐村計畫書」，並於駐村期間落實計畫構想，改善農村社區之發展現況。此競賽曾於2015年獲「全球教育創新獎」亞洲區銅牌獎，表現深獲肯定。

黃壬宥表示，武界部落曾於台電70周年「十大秘境探索」票選活動中獲得金牌，卻由於部落硬體設備老舊，無法發展觀光產業；其布農族文化特色疏於包裝經營，因此未能藉以增加觀光收入，他們期望能透過硬體改善與創意設計改善此問題，協助部落發展觀光產業。

他們運用團隊能力，設計並手繪能展現布農族特色的紐澤西護欄；將電廠的廢棄物礙子改造為武界的觀光看板，藉以改善部落中的觀光硬體設備。同時，也協助當地居民設計觀光路線與商家景點，包括與「阿里倫民宿」合作設計布農深度文化體驗營，為愛玉商家「思源小棧」進行招牌設計，藉以行銷當地的布農族文化，因此獲得環境永續獎與駐村團隊的肯定。

東吳教師教學發展組組長朱蕙君表示，黃壬宥自發地組織跨校團隊，深入遙遠的南投縣武界，從初次場勘、走訪，到提案、駐村、設計圖騰與看板，他們積極的態度與投入之心力確實值得讚許。過程中，他們甚至動員了當地的小學生，與團隊成員一起在鄉村路邊繪製圍牆、圖騰，一路走來，這一群城市孩子的奉獻與努力，獲得居民一致的感謝與肯定，不僅為傳承布農文化作出貢獻，也為當地居民帶來了無限的可能性。

東吳大學資管系學生黃壬宥組織一支橫跨七所大專院校與九個科系的學生團隊「武遠弗界」...
東吳大學資管系學生黃壬宥組織一支橫跨七所大專院校與九個科系的學生團隊「武遠弗界」，深入南投縣武界部落，在部落中駐村兩個月，透過訪察、實作、運用創意改善觀光路線，更進行商家改造，獲得第九屆大專生洄游農村競賽「環境永續獎」，也獲選為駐村團隊，拿到12萬元駐村經費補助。圖/東吳大學提供
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布農族
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