台中博屋瑪國小獲贈鋼琴 孩童開心合唱伴樂聲

2019-10-23 17:16 中央社 台中23日電



台中市和平區博屋瑪國小有座老舊鋼琴，部分琴鍵彈不出聲音，日前有熱心民眾獲知捐出自家鋼琴，今天鋼琴運上山，老師現場演奏，孩童一起合唱，直呼「琴聲好棒」。

為讓山、海線地區小朋友跨界交流，開拓廣闊視野，向陽種籽文化協會理事長王立任發起「原來是客」活動，山海地區的學生互相交流，體驗彼此的生活。

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王立任指出，4月舉辦「原來是客」活動，海邊的孩子上山，體驗了口簧琴、傳統弓，離開前大家圍著一台老舊鋼琴前歡唱，當時發現國小的鋼琴相當老舊，日前，友人表示家中有台不用的鋼琴，想要捐給學校，今天以貨車將鋼琴運上山。

鋼琴一到學校，孩童們開心的圍著鋼琴，老師現場彈奏，孩童們一起合唱，王立任坐在台下，熱淚盈眶，現場氣氛熱鬧。

博屋瑪國小校長比令亞布表示，校內原有老鋼琴是民國66年和平鄉公所捐贈，目前放在司令台，讓想要練琴的學生使用，但有部分琴鍵已彈不出聲音，現在多了一台鋼琴，小朋友練彈琴不用再排隊等很久了。

「原來是客」活動明年將邁向第4屆，王立任表示，下月開始募款，希望好朋友們繼續支持，持續山上海邊們孩子的交流。