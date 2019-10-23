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花蓮學子交流大溪地文化 用音樂打破語言隔閡

2019-10-23 16:36中央社 花蓮縣23日電

花蓮北濱國小今天上午迎接40名來自南半球大溪地音樂學校的成員，透過歌聲、舞蹈打破語言、年齡隔閡，用烏克麗麗音樂讓台灣學生認識南島文化。

這群來訪的成員多為30至60多歲的在職、退休人士，在大溪地參加由大溪地華人協會成立的Rahitiukulele & guitare音樂學校，主要學習烏克麗麗、吉他，傳承大溪地音樂。

大溪地為法屬玻里尼西亞人口最集中的地區，總人口數約27萬人。大溪地華人協會會長袁仕光（CharlesYeun Long Mehou）是中國廣東省第二代客家人，從小在大溪地出生，他的太太涂立倩則來自台灣屏東縣，也是促成這次大溪地團來訪台灣交流的幕後推手之一。

涂立倩接受中央社記者採訪表示，20多年前嫁到大溪地後她在當地從事華語教學，一直認為當地原住民音樂、語言跟台灣原住民有些神似，甚至看過台灣漁船在當地毀損，船上原住民船員用族語跟當地人溝通的有趣景象。

涂立倩說，她一直很想帶大溪地原住民與台灣原住民交流，卻苦於沒有門路，直到7年前台東原住民團體來到大溪地交流，她才自告奮勇跑去找當時的主辦單位討論，牽線促成這次交流活動。

這次來到北濱國小，則因為大溪地團員在網路看到台灣學生們在夏威夷的表演影片，並主動要求造訪北濱國小。她表示，這次來訪的40名團員包含大溪地人、華人、法國人等，他們這次自掏腰包來訪台灣，預計在花蓮、台東、台北待上3週，期間走訪原住民部落、學校及音樂工作室等。

北濱國小推動烏克麗麗教學多年，六年級學生偕牧恩說，這群大溪地訪客很熱情，尤其演奏烏克麗麗時的過程非常投入；六年級學生余嘉禾也說，大溪地音樂很有節奏感，舞蹈和台灣很不一樣，很有力量。

隨團大祭司葛拉夫（Raymond Graff）說，台灣原住民和大溪地原住民祖先相同，相傳數千年前祖先們搭著獨木舟，從台灣飄洋過海到大溪地定居，所以這次來台，感覺就像華人習俗回娘家，是交流也是尋根。

原住民語言台東
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