日本大和西高校訪光復高中 擴展學生國際視野
2019-10-22 18:42中央社 新竹縣22日電
日本神奈川縣立大和西高等學校今天到新竹市光復高中交流，兩校學生共同學習機器人操作、涓印體驗等課程。校長黃敦煌說，兩校學生用英文溝通、認識新朋友，擴展國際視野。
光復高中安排普通科及各科學生，以英文方式介紹台灣節慶、童玩、客家文化等。黃敦煌說，兩校師生除進行交流、了解彼此特色外，也藉由實際體驗課程，增進情誼，提升學生國際視野。
大和西高等學校學生小林琉夏表示，很開心有機會到台灣交流，且光復高中的學生很熱情，今天也認識很多新朋友，返回日本後，期待繼續用通訊軟體等聯繫，持續感受台灣文化的魅力。
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小林琉夏說，她體驗指甲彩繪課程，以簡單的圓點、水滴花及亮鑽進行甲片彩繪設計，也感受藝術美甲結合手繪創意的樂趣。
黃敦煌表示，觀光餐飲科展示飲調及珍珠奶茶的製作，讓日本學生親自品嚐道地的台灣飲品。而幼保科同學教導日本學生，認識台灣傳統的童玩竹蟬製作及造型氣球，提高台日學生間的互動氣氛。
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