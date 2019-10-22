親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

「令和怪物」佐佐木朗希 從災民到日職第一指名

日本大和西高校訪光復高中 擴展學生國際視野

2019-10-22 18:42中央社 新竹縣22日電

日本神奈川縣立大和西高等學校今天到新竹市光復高中交流，兩校學生共同學習機器人操作、涓印體驗等課程。校長黃敦煌說，兩校學生用英文溝通、認識新朋友，擴展國際視野。

光復高中安排普通科及各科學生，以英文方式介紹台灣節慶、童玩、客家文化等。黃敦煌說，兩校師生除進行交流、了解彼此特色外，也藉由實際體驗課程，增進情誼，提升學生國際視野。

大和西高等學校學生小林琉夏表示，很開心有機會到台灣交流，且光復高中的學生很熱情，今天也認識很多新朋友，返回日本後，期待繼續用通訊軟體等聯繫，持續感受台灣文化的魅力。

小林琉夏說，她體驗指甲彩繪課程，以簡單的圓點、水滴花及亮鑽進行甲片彩繪設計，也感受藝術美甲結合手繪創意的樂趣。

黃敦煌表示，觀光餐飲科展示飲調及珍珠奶茶的製作，讓日本學生親自品嚐道地的台灣飲品。而幼保科同學教導日本學生，認識台灣傳統的童玩竹蟬製作及造型氣球，提高台日學生間的互動氣氛。

珍珠奶茶新竹
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

桃市國中小選讀東南亞語 以「越南語」最夯

2019-10-22 16:59

限塑跳成舞 彰安國中舞蹈班周六發表會

2019-10-22 14:40

AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24

段考考題外洩？鹿港國中：老師是用考古題

2019-10-21 20:43

踏溯台江趣 台南和順國中師生遊學北汕尾

2019-10-21 18:09

跨國餐飲名店鼎泰豐 赴樹德科大「選才」

2019-10-21 10:59

竹市校園五星級新廁所太美 學生搶著上

2019-10-20 12:23

超高難度！挑戰120公分高 搖滾歌手拉糖奪世界冠軍

2019-10-20 11:21

舞蹈教室沒有鏡子 她學習「往內看」自己的身體

2019-10-20 10:11

影／百艘獨木舟操場開箱文 野柳國小師生總動員

2019-10-19 09:10

桃園4私校教師遭資遣 控訴不合法

2019-10-18 23:51

中一中建地下停車場 近400學生和家長連署反對

2019-10-18 23:15

北市鼓勵晨讀 校園晨光時間不考試

2019-10-18 23:06

金山高中排水管鏽蝕倒塌 議員爭取百萬改善

2019-10-18 21:22

睽違五十年 世界兒童畫展新莊國小登場　

2019-10-18 21:18

高雄市中小學科學園遊會在科工館 師生免費入場體驗

2019-10-18 19:27

只為274個停車位開挖操場 中一中400名家長連署反對

2019-10-18 19:23

【即時短評】一中商圈的繁榮 中一中該承擔嗎？

2019-10-18 18:33

竹市載熙國小通學步道啟用 解決長年交通問題

2019-10-18 12:36

基隆尚智國小擬廢校 地方關心校舍利用

2019-10-17 23:31

中山工商學生赴首爾 奪IFBC韓國國際美容藝術大賽6金

2019-10-17 15:30

百餘國中小師生赴平潭交流 天候影響返台行程引質疑

2019-10-17 14:54

當年種的樹苗 跟小學生一起長大茁壯

2019-10-17 14:44

烏來國中小22師生 挑戰4天3夜大霸尖山

2019-10-17 14:39

影／少子化風暴！基隆尚智國小新生掛零 明年擬停辦

2019-10-17 14:26

學校段考命題黑韓 綠營議員也批離譜 校方：口頭告誡

2019-10-17 13:37

影／「黑韓黑到學校」 國中老師段考出題「國榆卑鄙小人」

2019-10-17 12:53

小一入學時種樹 小六畢業前森活展交棒護樹理念

2019-10-17 07:12

高中英聽將考素養題 恐不利弱勢

2019-10-17 00:24

從小沒補習…英聽考素養題 偏鄉高中憂打擊學生信心

2019-10-16 21:49

高中學習歷程檔案上路 家長：學術社團變搶手

2019-10-16 21:49

恐不利偏鄉弱勢生？配合新課綱 高中英聽也考素養題

2019-10-16 21:49

處女座小一兒堅持筆畫工整 媽神經繃緊怒吼「太龜毛」

2019-10-16 17:18

獨／科教館竟無公共電話 家長嘆：孩子怎麼辦？

2019-10-16 09:04

用江湖味唱出最青春的故事 誠正中學少年寫歌將發表

2019-10-15 15:29

嘉北國小「得來速」車道 家長接送好方便

2019-10-15 13:14

明陽中學導入名家畫作涵養性靈 栽培出冠軍導覽達人

2019-10-15 08:57

挺台灣！最潮的戶外教學 興國高中亞錦賽為中華隊加油

2019-10-15 08:52

有教無類 故宮進矯正學校傳古藝

2019-10-15 00:13
看更多

熱門文章

定案了！全台大學明年107系組停招裁撤 但新增97系組

2019-10-21 20:19

109學年個人申請、繁星學測參採科目看這裡

2019-10-22 10:28

霸凌受害名人綽號活動 教部：別輕易繡上難以拆下玩笑

2019-10-22 12:32

從清大前進柏克萊工學院 有學碩博特快列車

2019-10-22 11:15

段考考題外洩？鹿港國中：老師是用考古題

2019-10-21 20:43

只薄薄一片效能不輸鋰電池 虎尾科大研發重大突破

2019-10-22 17:43

公私立科大同步減招？教部搖頭

2019-10-21 23:56

少子化海嘯 南部3校部分停招

2019-10-21 23:56

AI人才荒 大學搶開系所招生育才

2019-10-21 23:39

109學年度個人申請 9成醫學系採計國英數自

2019-10-22 11:17

大學申請繁星參採3科最多 151系組增考科防超篩

2019-10-22 11:37

高中應屆生看過來！敏實集團首屆AI冬令營 全程免費

2019-10-22 12:15

中正大學設連儂牆 歡迎不同立場言論

2019-10-22 12:57

考生注意！招聯會今公布109學年學測參採

2019-10-22 14:38

偏鄉小學圖書室「被遺忘」教長：將補助設閱讀推動教師

2019-10-22 09:11

大學轉型 變青創及AI育才基地

2019-10-21 23:43

營養午餐交流 韓國食材費高3倍遠勝台灣

2019-10-22 16:38

AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24

立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

2019-10-22 17:47

出國留遊學說明會 11月起北中南場陸續舉辦

2019-10-22 12:27

會考生活英語／【文學篇】 童書裡的短詩

2019-10-22 09:16

引導地方用經費幫偏鄉學校買書 潘文忠：錢不夠教部出

2019-10-22 09:23

海洋大學設學聲牆 學生聲援反送中

2019-10-22 13:06

立志要投入人道救援 宏都拉斯學生來台讀外交系

2019-10-22 12:05

影／國中小全面裝冷氣？ 蘇揆：先按需求補助

2019-10-22 17:51

模擬法庭前進曾文農工 學生體驗「參與刑事審判」

2019-10-22 09:07

桃市國中小選讀東南亞語 以「越南語」最夯

2019-10-22 16:59

玉山國中學生登玉山 16名學生成功登上頂峰

2019-10-22 18:53

上海城市盃校園電競賽奪冠 樹德主播分析我具侵略性

2019-10-22 11:41

《紅樓夢》崑曲演出 今晚在東華大學登場

2019-10-22 15:11

特殊生疑遭霸凌退學 中市教育局介入調查

2019-10-22 14:35

調查報導回響／偏鄉圖書室被遺忘 教長：設閱讀推動教師

2019-10-22 14:30

關注霸凌議題 教部分享8名人曾遭汙名化綽號

2019-10-21 20:11

台日學子科學交流 靜岡北高校師生團赴南投會5校

2019-10-22 15:28

限塑跳成舞 彰安國中舞蹈班周六發表會

2019-10-22 14:40

調查報導回響／教部：引導地方善用經費 助偏鄉學校買書

2019-10-22 14:33

名人綽號談校園霸凌 制服主人23日陸續揭曉

2019-10-22 19:59

吸引青年返鄉 大學攜彰化福興鄉盼助產業升級

2019-10-22 18:15

日本大和西高校訪光復高中 擴展學生國際視野

2019-10-22 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top