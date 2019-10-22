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氣陳同佳無法投案 馬英九講到哽咽：我也有女兒...

慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

上海城市盃校園電競賽奪冠 樹德主播分析我具侵略性

2019-10-22 11:41聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

樹德家商電競團隊在今年「2019上海城市盃校園電子競技交流賽」勇奪英雄聯盟冠軍；高雄市副市長葉匡時今天市政會議上公開表揚，贈10萬元獎勵金，接受團隊獻上冠軍獎盃，與全體市民分享榮耀。

樹德家商電競團隊是於今年暑假期間，遠赴上海參加交流賽，選手發揮精湛技術與團隊默契，勇奪英雄聯盟高職組冠軍及MVP佳績，並獲得快速錄剪播三等獎與賽事實況轉播表演賽最佳表演獎、最佳組織獎。

擔任電競主播的蘇哲慶分析，我方這次能獲勝，主要是掌握住策略，台灣選手較具侵略性，大陸隊則著重在經營，我方先出奇制勝。

樹德家商電競隊成立至今一年多，在校長陳茂霖有計畫的由上而下將電競植入校園，在資處科主任蔡雪媚的協助、呂明峻教練全力投入電競領域下，讓整個STR樹德龍電競隊迅速竄出，配合樹德龍電競班的教學、技藝項目編制等，落實推動電競產業。

葉匡時表示，樹德家商電競團隊遠赴上海參加電競交流賽，發揮精湛的技術與團隊默契，勇奪賽事冠軍，與全體市民同感驕傲，透過兩岸青少年相互學習、交流電競運動文化，拓展創新思維與國際視野。

葉匡時表示，高雄市積極投入電子競技賽事，發展電競產業是目前推動的重要政策，從教育體系求學階段的扎根，建構至職業生涯規畫的藍圖，結合產、學界資源，齊力推動電競產業。

樹德家商電競團隊在今年「2019上海城市盃校園電子競技交流賽」勇奪英雄聯盟冠軍；...
樹德家商電競團隊在今年「2019上海城市盃校園電子競技交流賽」勇奪英雄聯盟冠軍；高雄市副市長葉匡時今天市政會議上公開表揚，贈10萬元獎勵金，接受團隊獻上冠軍獎盃，與全體市民分享榮耀。記者謝梅芬／攝影
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