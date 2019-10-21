實踐音樂學系跨越半世紀 音樂會邀15個邦交國大使出席

2019-10-21 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



實踐大學音樂學系今年邁入創系第50年，為慶祝50歲生日，今年特別於國家音樂廳展演三場音樂會，今天（21日）是此系列的最後一場音樂會，定名為「樂音+1/2世紀=實踐音樂∞」，由學系內三大團體聯合演出，音樂會特別邀請15個國際友邦大使及貴賓參加，包括諾魯共和國、史瓦帝尼王國、教廷、尼加拉瓜共和國、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞納丁、巴拉圭共和國、聖露西亞、吐瓦魯等國的大使及貴賓共27人參與盛會。

實踐大學表示，實踐音樂學系自創辦人謝東閔與呂泉生教授1969年創系至今，已有五十年的歷史。在創系系主任呂泉生教授及歷任系主任劉志明、林正枝、歐陽慧剛（現任教務長兼博雅學部主任）、何康婷、張浩及宋正宏的耕耘，半世紀的經驗傳承，締造了現在成就卓越的實踐大學音樂學系。