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跨國餐飲名店鼎泰豐 赴樹德科大「選才」

2019-10-21 10:59聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

素有台灣美食之光稱譽的鼎泰豐，直接進到校園找人才，人資部副主任陳佳菁近日到樹德科技大甄選優秀學生，提供實習的機會，盼找到餐飲行銷人才，為企業增添戰力。

促成這次產學實習合作機會的是樹德科大行銷系老師林家立，林家立過去與鼎泰豐有很好的合作經驗，為企業舉才無數。

林家立表示，樹德科大行銷系學生多數來自高職餐飲觀光科，均具備餐飲觀光基礎學能，系上平日亦推動美姿美儀紳士淑女日與親善接待服務性社團，他聯想到與餐飲名店鼎泰豐合作的可能性，希望能將專業與禮儀兼具的學生推向服務產業。

鼎泰豐目前在全球有164個據點，人事制度與員工福利都相當完整，能進入鼎泰豐服務，即有機會成為跨國餐飲人才。鼎泰豐這次到樹科大徵才，吸引200多名學生參加，希望爭取實習機會，畢業就能順利在鼎泰豐卡位。

行銷系主任系楊晴安說，管理學院各系歷年來已建立三明治與TOPPING的實習方式，讓學生「學中做、做中學」，系上老師也努力創造新的實習企業機會，實習廠商與實習職缺的質及量，都有顯著提升。

鼎泰豐人事副主任陳佳菁赴樹德科 大「選才」。記者王昭月／翻攝
鼎泰豐人事副主任陳佳菁赴樹德科 大「選才」。記者王昭月／翻攝
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