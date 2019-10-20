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超高難度！挑戰120公分高 搖滾歌手拉糖奪世界冠軍

2019-10-20 11:21聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

「2019第三屆國際青年創意美學競賽」吸引來自馬、星、加、台、香港等選手競逐，台北城市科技大學烘焙學程學生陳弘恩挑戰有著120公分高、18公斤重的搖滾歌手拉糖作品，以巧妙的神韻與出神入畫的技藝，獲烘焙藝術展示組金牌。他說，這次作品分成三段組合而成，就像蓋房子不能倒一樣，考驗著拉糖技巧。

「2019第三屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會」在桃園市舉辦，今年報名人數再創新高，集結全國54所大專院校，與馬來西亞、越南、新加坡、香港、加拿大等國家，近2000名選手一起爭高下，比賽分「美容美髮、工藝、餐飲」三大獎項，讓年輕學子拓展視野，互相學習。

台北城市科技大學妝管系學生張雅堂以「魔物獵人冰牙龍」作品展現耀眼的鎧甲與大刀造型，贏得「cosplay創意動態組」金牌。

張雅堂的「魔物獵人冰牙龍」作品，主要參考自「魔物獵人」中拿著「太刀」的人物，由於遊戲人物是平面形象，他為了讓作品穿在身上能呈現精緻視覺美感，老師丁雅年給他不少意見，歷經五個月細心雕琢而成。

張雅堂說，這項作品先以泡綿做好衣飾與大刀後，最難的就是上色，為使顏色無色差，往往不斷塗塗改改，有時投入製作連續幾天不曾闔眼，當完成的成品穿在身上展現，達到自己預設目標時，就覺得一切都值得，很欣慰能獲金牌肯定，感覺自己的技藝又更上一層樓。

城市科大烘焙學程大一生陳弘恩感謝系上老師盧彥緯的指導，在拉糖二年的基礎下再往上累積實力，他一向喜歡做卡通人物，這次想挑戰自己，以拉糖做出120公分高、18公斤重的搖滾歌手，捲曲動感的頭髮、陶醉在音樂世界中的面部表情生動而有趣，獲評審青睞而奪金，他說，這次作品分成三段組合而成，就像蓋房子不能倒一樣，考驗著拉糖技巧，這次比賽讓他收穫滿滿。

城市科大妝管系主任王麗芬常鼓勵學生多多參與比賽，她說，學生透過比賽，才能讓平日從書本上學習的知識，全方位的應用，不只是測驗自己，也能從中汲取難能可貴的實作經驗。烘焙學程主任李國溢表示，學生在大型比賽中能藉著多國選手，激勵自己的學習目標，不只拓展視野，對未來就業也有助力。

城市科大烘焙學程學生陳弘恩挑戰120公分高的搖滾歌手拉糖作品，獲2019國際青年...
城市科大烘焙學程學生陳弘恩挑戰120公分高的搖滾歌手拉糖作品，獲2019國際青年創意美學競賽暨交流發表會的烘焙藝術展示組金牌。圖／城市科大提供
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城市科大妝管系學生張雅堂以「魔物獵人冰牙龍」作品贏得金牌。圖／城市科大提供
城市科大妝管系學生張雅堂以「魔物獵人冰牙龍」作品贏得金牌。圖／城市科大提供
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