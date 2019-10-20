舞蹈教室沒有鏡子 她學習「往內看」自己的身體

2019-10-20 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



自小學舞的魏妤珊，對於舞蹈的單純想法是「沒有任何原因的喜歡」。直到就讀海聲華德福九年級，因為觀看「無垢舞蹈劇場」的紀錄片「行者」，讓她瞭解「做劇場、創作、舞蹈，不只要技巧，而是要有內在的東西」，自此在心中種下一顆種子；她參加「青年體驗學習計畫」，加入無垢劇場，開始將想法逐步實踐。她說，加入無垢，完全打破了她以往對於身體的認識，學習將往內看自己的身體。

教育部青年發展署辦理「青年體驗學習計畫」，鼓勵高中職應屆畢業生進行體驗學習，青年透過「自己提企畫」於國內外進行為期2或3年的自主學習，探索性向與興趣，找到未來人生方向。體驗類型含括志願服務、壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等。

107年參與計畫的魏妤珊，即因喜愛跳舞而加入無垢舞蹈劇場進行體驗學習計畫。

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「文化」是魏妤珊希望能夠回饋給大地的禮物。她喜歡爬山，熱愛大自然，向天地萬物學習；魏妤珊以舞蹈作為基礎，加入無垢舞蹈劇場，強化肢體訓練，學習藝術行政等劇場歷練，並延伸探討人與自然關係、古老文化知識與實作。

參加劇場之餘，魏妤珊也利用體驗學習期間，與山鹿自然工作室夥伴們生活在大自然，體驗學習古老民族如何在不傷害大自然的前提下，與大自然和平生活，並在生活中實踐、改善。

107年夏天，魏妤珊跟隨山鹿自然工作室的夥伴到菲律賓Olang群島的Panganan Island學習古老的智慧，對她而言，那並非學習如何「野外求生」，而是如何「與大自然一起生活」、體驗大自然的美好。

魏妤珊說，無垢舞蹈劇團獨特的身體美學動作以「緩」為主，所有的細節都會被放大，每個動作肌肉使用的方向深度都很講究，「無垢的教室沒有鏡子」，因為沒有鏡子，所以無法看自己的動作是否正確，但卻能將自己對身體的覺察力放到最大、往內看。這完全打破了她以往對於身體的認識，以前只想著把動作做好，卻使用了不對的肌肉。

魏妤珊說，老師總說「腹肌要先用力」，或是「胯股要先走，再走身體」，對於一開始進行訓練的魏妤珊，總覺得自己對身體的觀察還不夠細微，但老師激勵她「做不好沒關係，但妳要一定要盡全力」，這對她來說不僅僅是在訓練身體，也學習到了面對人生的一種態度。

今年6月，魏妤珊跟隨舞團至俄羅斯參加契訶夫國際劇場藝術節（Chekhov International Theatre Festival），至莫斯科及葉卡捷琳堡演出，在這次的行程中，她負責道具組的工作。十多天的公演中，遇到許多突發狀況，但在團員的討論及協調下，也都能得到解決方案，讓她知道團隊的重要性，了解「劇場真的不是一個人能夠完成的，是需要很多人的專業一起共同達到的。」