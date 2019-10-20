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舞蹈教室沒有鏡子 她學習「往內看」自己的身體

2019-10-20 10:11聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

自小學舞的魏妤珊，對於舞蹈的單純想法是「沒有任何原因的喜歡」。直到就讀海聲華德福九年級，因為觀看「無垢舞蹈劇場」的紀錄片「行者」，讓她瞭解「做劇場、創作、舞蹈，不只要技巧，而是要有內在的東西」，自此在心中種下一顆種子；她參加「青年體驗學習計畫」，加入無垢劇場，開始將想法逐步實踐。她說，加入無垢，完全打破了她以往對於身體的認識，學習將往內看自己的身體。

教育部青年發展署辦理「青年體驗學習計畫」，鼓勵高中職應屆畢業生進行體驗學習，青年透過「自己提企畫」於國內外進行為期2或3年的自主學習，探索性向與興趣，找到未來人生方向。體驗類型含括志願服務、壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等。

107年參與計畫的魏妤珊，即因喜愛跳舞而加入無垢舞蹈劇場進行體驗學習計畫。

「文化」是魏妤珊希望能夠回饋給大地的禮物。她喜歡爬山，熱愛大自然，向天地萬物學習；魏妤珊以舞蹈作為基礎，加入無垢舞蹈劇場，強化肢體訓練，學習藝術行政等劇場歷練，並延伸探討人與自然關係、古老文化知識與實作。

參加劇場之餘，魏妤珊也利用體驗學習期間，與山鹿自然工作室夥伴們生活在大自然，體驗學習古老民族如何在不傷害大自然的前提下，與大自然和平生活，並在生活中實踐、改善。

107年夏天，魏妤珊跟隨山鹿自然工作室的夥伴到菲律賓Olang群島的Panganan Island學習古老的智慧，對她而言，那並非學習如何「野外求生」，而是如何「與大自然一起生活」、體驗大自然的美好。

魏妤珊說，無垢舞蹈劇團獨特的身體美學動作以「緩」為主，所有的細節都會被放大，每個動作肌肉使用的方向深度都很講究，「無垢的教室沒有鏡子」，因為沒有鏡子，所以無法看自己的動作是否正確，但卻能將自己對身體的覺察力放到最大、往內看。這完全打破了她以往對於身體的認識，以前只想著把動作做好，卻使用了不對的肌肉。

魏妤珊說，老師總說「腹肌要先用力」，或是「胯股要先走，再走身體」，對於一開始進行訓練的魏妤珊，總覺得自己對身體的觀察還不夠細微，但老師激勵她「做不好沒關係，但妳要一定要盡全力」，這對她來說不僅僅是在訓練身體，也學習到了面對人生的一種態度。

今年6月，魏妤珊跟隨舞團至俄羅斯參加契訶夫國際劇場藝術節（Chekhov International Theatre Festival），至莫斯科及葉卡捷琳堡演出，在這次的行程中，她負責道具組的工作。十多天的公演中，遇到許多突發狀況，但在團員的討論及協調下，也都能得到解決方案，讓她知道團隊的重要性，了解「劇場真的不是一個人能夠完成的，是需要很多人的專業一起共同達到的。」

教育部表示，想了解更多參與計畫青年的故事，可看青年署製作「我很可以」影片，到青年署官網( https://reurl.cc/zo7Nk )或上壯遊體驗學習網( https://youthtravel.tw/video.php )瀏覽觀看。

魏妤珊(第一排右七)與無垢劇場至俄羅斯參加契訶夫國際劇場藝術節著裝完成。圖／無垢...
魏妤珊(第一排右七)與無垢劇場至俄羅斯參加契訶夫國際劇場藝術節著裝完成。圖／無垢舞蹈劇團提供
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魏妤珊(左一)與無垢劇場團員結束俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節公演後慶功宴大合照。圖...
魏妤珊(左一)與無垢劇場團員結束俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節公演後慶功宴大合照。圖／無垢舞蹈劇團提供
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