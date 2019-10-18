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年收65億！中國文化殿堂搶錢不手軟 竟連這個都賣

美眾議員提出 眾院版「台北法案」

中一中建地下停車場 近400學生和家長連署反對

2019-10-18 23:15聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中一中爭取到前瞻建設經費，要修繕操場並增建地下停車場，工期長達450天，學生家...
台中一中爭取到前瞻建設經費，要修繕操場並增建地下停車場，工期長達450天，學生家長連署反對，前晚座談會火藥味濃厚。 圖／黃健豪議員提供
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台中一中獲前瞻建設經費修繕操場並增建地下停車場，但工期長達450天，工程還將開挖整個操場，近400名學生和家長連署反對，前晚校內座談會也火藥味濃厚；因校方與家長、學生未獲得共識，校方10月底再召開家長代表大會討論，校務會議也要重新表決。

台中市教育局、交通局說，興建地下停車場是中一中的提案與規劃，校方要自己先凝聚師生、家長共識，市府是協助角色；市長盧秀燕的態度是「以學生為本，尊重校方」。

超過400多名家長前晚齊聚校園抗議，家長怒批不該為了前瞻預算與274個停車位，興建沒必要的停車場，工程勢必影響孩子學習。家長代表陳君風說，修操場1個暑假就能完成，挖地下停車場工程至少2年多，孩子沒地方運動，讀中一中是拚了命考進來，不是為逛商圈，工程吵雜聲音勢必影響學習，孩子未來誰賠得起？

台中一中爭取到前瞻建設經費，要修繕操場並增建地下停車場。 圖／台中一中提供
台中一中爭取到前瞻建設經費，要修繕操場並增建地下停車場。 圖／台中一中提供
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據了解中一中操場增建停車場案起於2010年，本來是改建老舊莊敬樓，藉此興建地下停車場，2015年國教署審核未過。2017年中央推出前瞻建設，中一中再度提案，但前瞻經費只補助停車場，不能補助校園建物，才改成「翻修操場並興建地下公共停車場」，可舒緩一中商圈交通。

台中市議會教育委員會昨也臨時動議討論此案，民進黨議員賴佳微直言，台中全年度翻修操場經費僅5000多萬，中一中變市立要與全市學校分享經費，但光修操場就要3000多萬，市庫難負擔，用前瞻經費建地下停車場中央補助1.1億元、地方自籌2億多，錢已到位。

中一中校友國民黨議員李中、黃健豪反對，認為單純修操場即可，為3000萬操場修繕要大興土木已本末倒置。議員黃守達也說一中商圈停車是交通問題，此事應回歸校園面討論。

停車場台中市民進黨
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