睽違五十年 世界兒童畫展新莊國小登場

2019-10-18 21:18 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



睽違五十年，中華民國世界兒童畫展再度回到新莊區新莊國小承辦，展期從10月16日起至25日止，歡迎家長及各校師生共襄盛舉。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 睽違五十年，中華民國世界兒童畫展再度回到新莊區新莊國小承辦，展期從10月16日起至25日止，展出第一屆與第五十屆的畫作，讓參觀者親自體驗，彷彿時光穿梭50年見證世界兒童畫展的演變，歡迎家長及各校師生共襄盛舉。

新莊國小校長張信務表示，本次畫展共有來自世界各國85件及國內特優的12件作品同時展出外，並邀請排曾經獲得第一屆世界兒童畫展銀牌獎的得主，現在服務於新莊區頭前國小的盧素真校長(當時就讀屏東縣潮州鄉潮州國校五年級)，現身說法，分享小時候對繪畫與參加比賽的心得，以激勵小學生勤奮努力。

校長張信務指出，第五十屆世界兒童畫展能再度回到50年前辦理第一屆的新莊國小展出，深具傳承意涵，更感謝學校團隊與美術老師們用心的籌畫與布置，巧妙安排於具有百年歷史的復古教室展出各國兒童畫。

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張信務說，學校特別訂於20日辦理第一屆回顧與第五十屆開幕與頒獎典禮，同時展出第一屆與第五十屆的畫作，與由吳望如校長提供他所珍藏的的歷屆世界兒童畫展畫冊，並邀請中華民國兒童美術教育協會盧安來理事長分析50年來我國兒童畫改變與演進，及曾經獲得第一屆世界兒童畫展銀牌獎的得主（現任新莊區頭前國小的盧素真校長）分享兒時熱愛繪畫與參賽心得。

此外，現場將安排六年三班學生擔任小小導覽員，為大家解說目前展出的97幅得獎的各國兒童畫，藉由學童的介紹，更能深入地欣賞每幅畫的意境，進而培養美感素養最佳的課程學習機會，屆時歡迎學生家長及各校師生前往參觀。