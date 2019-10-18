金山高中排水管鏽蝕倒塌 議員爭取百萬改善

2019-10-18 21:22 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山高中的雨水排水系統是金屬材質，鏽蝕嚴重傳出管線應聲倒下的事件，市議員張錦豪爭取百萬元的修繕。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook

金山高中的雨水排水系統是金屬材質，民國86年建置後就沒有更新，鏽蝕嚴重日前傳出管線應聲倒下的事件，擔憂會傷及師生，市議員張錦豪爭取百萬元的修繕，要讓金中學生有好的學習環境，還可以透過與水系統學習愛護水資源。

金山高中校長賴來展說，日前傳出固定線鏽蝕斷裂，金屬管子應聲倒塌，還好沒有學生經過發生意外，為此也尋求教育局及市議員張錦豪協助，近來終於傳出修繕經費將核發的好消息，超過百萬的經費，要將金中的雨水系統全面改善。

據了解在校園中共有39根的雨水排水金屬管線，而管子仰賴固定金屬線環繞，而年久失修加上生鏽常有斷掉狀況，為了補強固定，學校甚至出動童軍繩纏繞，還有金屬管上佈滿褐色鐵鏽，一碰就掉碎屑，脆化的金屬在學生來來往往的空間中佇立，形成隱藏的危險。

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市議員張錦豪表示，爭取超過百萬的修繕經費挹注，未來除了將這39根危險的排水管線更新，也會建置新的雨水系統，未來回收的雨水可以做消防用水、澆灌花木以及廁所清潔使用，不僅設備更新也透過雨水的重複應用作為學生愛惜水資源活教材。