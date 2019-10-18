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12騎士單車環島9天 陪偏鄉孩童學理財

2019-10-18 13:53聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

為讓偏鄉學童擁有更好的學習環境，伊甸基金會與磐石保險經紀人公司共同發起「千里傳愛」單車環台公益活動，已邁入第十年，今天上午舉行開跑記者會。伊甸基金會表示，12名騎士將深入四個社區，與孩子們互動交流。他們預計透過理財大富翁遊戲，建立孩子正確的理財觀念與知識，同時贈予講述克服學習困難的書籍，以及各地民眾簽署的打氣布條，帶給偏鄉學童更多勇氣。

擔任本屆隊長的古翰林今年30歲，原本沒有騎單車習慣，前年參與千里傳愛活動後，只要假日有空，就會相約夥伴去騎單車。熱愛公益的他，每個禮拜會去教會服務。他的父母都是熱愛做公益的教育家，他小時候常跟著媽媽到育幼院捐贈物資。這段童年經歷，讓公益服務成為古翰林生活的一部分。

古翰林說，參與公益是非常寶貴的經驗，千里傳愛活動就像是種傳承，未來只要有機會，一定會回歸傳愛騎士的行列。

41歲的騎士李明和首次參與環島。他說自己沒有騎單車習慣，不過熱愛運動，平日常做重訓。聽說千里傳愛活動能體驗環島，又能深入偏鄉做公益，覺得非常有意義，決定成為傳愛騎士。

李明和說，為期9天的路程是一大挑戰，因為他以前打籃球曾留下腳傷，尚未痊癒。他為此積極接受腳傷治療，也在家裡踩飛輪訓練腳速跟肌耐力，把自己狀態調整好，期待順利深入偏鄉與孩子互動交流，讓他們能留下難忘回憶。

伊甸基金會董事長特助曹儉表示，台灣有超過20萬名孩子，因單親、隔代教養、家庭經濟、資源匱乏等原因而被疏忽照顧。他們需要更多的學習資源，還有社會的關注與陪伴。

伊甸基金會表示，感謝磐石保經10年的支持，傳承千里傳愛的精神與理念。他們邀請更多民眾一起加入行列，透過社會力量，改善弱勢學童家庭失能情形。

12名伊甸基金會的傳愛騎士展開公益環台之旅，將送愛到偏鄉。圖／伊甸基金會提供
12名伊甸基金會的傳愛騎士展開公益環台之旅，將送愛到偏鄉。圖／伊甸基金會提供
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單車偏鄉環島
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