科教館提供離島偏鄉科學服務 歡迎學校上網申請

2019-10-17 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



科教館提供離島偏鄉科學服務，歡迎學校上網申請！國立台灣科學教育館攜手台北市立大學古建國教授、高雄師範大學黃琴扉教授以及澎湖科技大學李孟芳教授、吳信德教授，昨起連續三天，在澎湖進行科普體驗巡迴教育活動。

科教館指出，此次活動主要在澎湖縣馬公國小、虎井國小、中正國小三校，進行偏鄉離島到校服務以及教師增能，希望透過科技教育讓偏鄉離島與國際接軌。為了更貼近師生生活，課程設計也特別以澎湖在地綠能、風力、太陽能、海洋生態等主題，以跨學科STEAM的方式結合程式設計microbit 、Arduino等科技融入教學活動，並透過動手實作，提升學生學習興趣，並且讓學生感受在地文化。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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科教館科普團隊今日(17日)來到澎湖三級離島虎井嶼虎井國小進行，全校僅5位學生，偏鄉資源相當貧乏。

虎井國小校長林妍伶表示：108新課綱上路，就是希望讓孩子們在生活情境中學習，將書本上的科學原理實際應用在生活中，解決生活中的問題，但偏鄉離島學校資源不豐富，在課程安排上較難立即到位，透過科教館科普體驗巡迴教育來到虎井，讓孩子們可以在生活中進行小小的實驗與STEAM課程，包括測分貝、感光測量、以及自動澆花器製作原理等，都能讓孩子們在生活的情境脈絡中有更豐富的體驗與經驗。

為虎井國小量身打造的「人體演奏澎湖歌謠活動」，學生玩得不亦樂乎。他們先從歌詞中了解澎湖的在地環境的特色（太陽日照、大風大浪等）後，再利用電路板、鱷魚夾、黏土等材料，學習電路串聯、導電等概念，利用人體的導電特質，每個部位都能彈出音樂、發出聲音，透過手拉手方式串聯出鋼琴鍵，共同演奏出澎湖頌。

科教館指出，科普傳播中心自106年底揭牌後積極辦理各式科普學習活動，今年度科普體驗巡迴教育活動更計畫至台灣各離島包含綠島、金門、澎湖、馬祖、蘭嶼等地，進行到校服務及教師增能。科教館「『愛』迪生出發公益學習活動-到校服務扎根計畫」更自今年初起擴點增加澎湖科大吳信德教授團隊，採離島多點式服務，包含七美鄉七美數位中心、馬公區風櫃國小及湖西國小、花嶼島花嶼國小、望安鄉將軍國小、白沙嶼，總計服務6據點近百位學童。