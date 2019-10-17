親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

鼓勵新生入學 玉里高中獎學金最高10萬

2019-10-17 21:23中央社 花蓮縣17日電

國立玉里高中頒發新生入學獎學金，今年度發放新台幣近70萬元獎學金，共82名學生獲獎，其中普通科蔡姓學生以5科A+獲得成績優秀獎學金10萬元，羨煞其他同學。

玉里高中教務主任龔金堆今天接受中央社記者訪問表示，獎學金來自教育部「完全免試資源挹注計畫」與「高職優質化計畫」編列入學獎助學金，另一部分是學校籌募的教育基金。

為鼓勵學區國中學生以及成績優秀學生就近入學，玉里高中依國中會考成績頒發獎學金，共有82名學生獲獎，其中1人獲頒10萬元，1人獲頒5萬元，另參加完全免試入學的新生每人則獲7000元，總計頒發近70萬元。

玉里高中是花蓮南部唯一高中，設有職業類科及綜合高中科，均為單科單班，屬綜合型社區高中。學校除了提供社區學生多元適性發展與選擇機會外，還營造專業學習環境，培育創新、創意青年。

龔金堆說，目前全校有507名學生，屬偏鄉學校，因為教育部特別關注，所以除了給予獎助學金之外，一年還給予學校300萬元交通補助。學校則發包給花蓮客運公司，在上放學時間跑3條路線載送學生，最北到瑞穗鄉、最南到富里鄉。

校長江耀淇表示，學校近年來透過高中職均質化與優質化方案，縮短城鄉教育資源，提供優質學習環境，並積極推動完全免試入學計畫，紓緩國中學生升學壓力；並力求改善教學環境，鼓勵國中學生就近入學。

教育部免試入學偏鄉學校
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

少子化風暴！基隆尚智國小新生掛零 明年擬停辦

2019-10-17 14:26

中山工商學生赴首爾 奪IFBC韓國國際美容藝術大賽6金

2019-10-17 15:30

百餘國中小師生赴平潭交流 天候影響返台行程引質疑

2019-10-17 14:54

當年種的樹苗 跟小學生一起長大茁壯

2019-10-17 14:44

烏來國中小22師生 挑戰4天3夜大霸尖山

2019-10-17 14:39

學校段考命題黑韓 綠營議員也批離譜 校方：口頭告誡

2019-10-17 13:37

小一入學時種樹 小六畢業前森活展交棒護樹理念

2019-10-17 07:12

高中英聽將考素養題 恐不利弱勢

2019-10-17 00:24

熱門文章

國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

2019-10-17 16:31

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」

2019-10-17 14:49

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

麥當勞下班接到電話 台裔19歲青年成紐西蘭最年輕市議員

2019-10-17 09:10

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

綠營分裂！ 蘇嘉全太太洪恆珠將退民進黨選立委

2019-10-17 10:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top