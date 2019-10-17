中山工商學生赴首爾 奪IFBC韓國國際美容藝術大賽6金
2019-10-17 15:30
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
中山工商美容科新娘祕書班學生賴致廷、石維蓉與洪岱暄，參加10月9日至13日在首爾舉行的韓國國際美容藝術大賽（IFBC），贏得創意盤髮設計等六面金牌，為國爭光。學生用獅子王、小丑和搖滾等創意，表現出讓評審驚豔的設計。
中山工商校長林昭億表示，學生2017年曾在這項比賽得到3金，今年翻倍得到6金。這3名奪金學生都就讀美容科新娘秘書班，回國後剛好遇上學校定期評量，同學發揮愛心，在三人出國比賽期間幫忙做筆記，還打成電子檔傳到韓國讓他們準備。雖然蠟燭兩頭燒，他們沉著應戰，擊敗各國好手，各奪兩金，實在難能可貴。
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美容科主任洪瑜娟指出，韓國國際美容藝術大賽今年在首爾舉行。男生賴致廷勇奪創意盤髮設計、創意假髮設計雙金牌，他在國中時原本喜歡餐飲，但跟著同學去上美髮技藝班，也喜歡上美髮。
指導老師楊志堅說，賴致廷高一時曾是美容選手，母親反對孩子走美髮業，但他手巧且心意堅定。這次參賽賴以「獅子王」電影作為創意發想，誇張造型及鮮豔色調是作品特色，髮型運用大小不一的保麗龍圓球上面，黏貼染色後的髮片，整體色調為紅色及橙色，服裝則隨意抓皺營造蓬鬆感。
學生石維蓉榮獲特別髮型設計、捲髮技術雙金牌。她在特別髮型設計上，採用搖滾風格，以男性假人頭製作出rocker的概念，而捲髮技術則用紫色、粉色及水藍色營造出夢幻風格。
學生洪岱暄奪得時尚創意剪髮、創意染髮設計雙金牌。她說，高一上曾因課業壓力重，萌生放棄念頭，但因不想讓單親的媽媽太辛苦，才咬牙堅持下去。這次比賽作品經過反覆研究及嘗試，時尚創意剪髮以小丑做為發想，服裝則是以無數張撲克牌捲起，創意染髮設計則以豹紋做為發想，她覺得小丑帶給人的感覺是歡樂、愉快，跟自己的個性相似。
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