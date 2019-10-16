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試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

從小沒補習…英聽考素養題 偏鄉高中憂打擊學生信心

2019-10-16 21:49聯合報 記者張錦弘／即時報導

大考中心統計，近年高中英聽測驗考生兩次成績擇優，全國只約2成2到2成4拿A，但很多偏遠高中低於兩成，主因在於學生從小沒機會念雙語幼兒園或美語補習班，練習英語機會比都會區少很多，偏鄉高中校長希望英聽未來不要出太難、太多素養題，以免加劇城鄉差距。

花蓮玉里高中校長江耀淇指出，該校有英聽教室，英文老師平時就會訓練英聽、段考也會考，但每年學生考高中英聽測驗，拿A的不到兩成，多數拿Ｂ，因偏鄉孩子沒念過雙語幼兒園或美語班，英語全靠學校老師撐起來，英聽拿A不容易；但也有學生對英文很有興趣，多益測驗考了近800分（滿分990分），英聽拿A應不成問題。

江耀淇說，還好多數大學校系招生不採計英聽成績，設A級門檻也以常全英語上課的外文科系為主，不致太過影響偏鄉生升學權益，希望一般科系將來招生也不要設英聽門檻。

新北市金山高中校長賴來展也表示，該校學生每年英聽成績平均不到兩成拿A，多數拿B或C，但自從新北市政府引進外籍教師，每周上一節英文課，學生的大考英文及英聽成績已逐年提升，但很多偏遠高中沒外籍師資，學生根本沒機會和外國人對話。

賴來展說，未來英聽配合新課綱，考更多結合生活情境的素養題，無可厚非，但希望除了考「用英文寫上課或演講筆記」這類因應頂尖校系需求的學術情境，也能考更平民化、台灣學生更有機會用到的生活情境，如外國人問路、到麥當勞或在飛機上點餐等基本題目，勿打擊學生信心。

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偏鄉孩子從小沒念過雙語幼兒園或美語補習班，英聽全靠學校老師用校內視聽設備訓練。本...
偏鄉孩子從小沒念過雙語幼兒園或美語補習班，英聽全靠學校老師用校內視聽設備訓練。本報資料照片
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