元培醫事科大設桃竹苗寵物美容職類丙級術科試場

2019-10-16 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



元培醫事科大醫工寵物保健學士學位學程為提供學生標準美容實作場所，耗資百萬經費建置寵物美容實驗室，並接受勞動部勞力發展署技能檢定中心查核評鑑，通過技術士檢定「寵物美容」職類丙級術科測試場地評鑑合格，成為標準的寵物丙級美容10人考場。為全國教育機構10所合格的寵物美容丙級術科測驗場所之一，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育機構。

校方表示，醫工寵物保健學士學位學程成立第2年，2年都滿招，學生們還可以每天帶著竉物一起上課，並透過寵物保健課程，立即應用在毛小孩身上。而寵物美容考場除提供檢定考試，也支援寵物保健學程的基礎寵物美容技術實作、寵物美容造型實作等課程，讓學生熟習美容工具的應用、標準洗護要求、寵物造型設計及漸變染色技巧等實作技能，並輔導學生就地考取丙級證照。