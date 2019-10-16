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元培醫事科大設桃竹苗寵物美容職類丙級術科試場

2019-10-16 12:28聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

元培醫事科大醫工寵物保健學士學位學程為提供學生標準美容實作場所，耗資百萬經費建置寵物美容實驗室，並接受勞動部勞力發展署技能檢定中心查核評鑑，通過技術士檢定「寵物美容」職類丙級術科測試場地評鑑合格，成為標準的寵物丙級美容10人考場。為全國教育機構10所合格的寵物美容丙級術科測驗場所之一，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育機構。

校方表示，醫工寵物保健學士學位學程成立第2年，2年都滿招，學生們還可以每天帶著竉物一起上課，並透過寵物保健課程，立即應用在毛小孩身上。而寵物美容考場除提供檢定考試，也支援寵物保健學程的基礎寵物美容技術實作、寵物美容造型實作等課程，讓學生熟習美容工具的應用、標準洗護要求、寵物造型設計及漸變染色技巧等實作技能，並輔導學生就地考取丙級證照。

除此之外，校方也積極參與對區域產業、高中職技職教育及生態保育做出貢獻度，透過與區域高中職校的策略聯盟，邀請高中職校生到校園參與職涯體驗活動，協助高中職學生確立人生的職涯方向，也積極與新竹市府合辦小小獸醫營活動及毛小孩運動會，培養學童愛護動物尊重生命的觀念，將動保觀念從小扎根，未來將與更多桃竹苗地區農校畜牧保健科合作，共同培育寵物美容及醫療保健人才，造福寵物毛小孩。。

元培醫事科大有寵物美容職類丙級術科測試場地，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育...
元培醫事科大有寵物美容職類丙級術科測試場地，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育機構。圖／元培提供
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元培醫事科大有寵物美容職類丙級術科測試場地，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育...
元培醫事科大有寵物美容職類丙級術科測試場地，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育機構。圖／元培提供
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元培醫事科大有寵物美容職類丙級術科測試場地，也是桃竹苗首間設置寵物美容考場的教育機構。圖／元培提供
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