獨／科教館竟無公共電話 家長嘆：孩子怎麼辦？

2019-10-16 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



手機當道，公用電話近年相繼被淘汰，年輕一代甚至可能從來沒用過，但是若連士林科學教育館這類親子熱門景點，也沒有設置公用電話，難免讓家長大嘆不便，「又不是每個孩子都人手一機，特別是弱勢家庭的孩子」，希望公部門多站在孩子的立場和需求看事情。

宜蘭慈心華德福學校教師、親職專家Vicky翁欣妤，全家住宜蘭，因為擔心讀小六的兒子3C沉癮，因此平時沒給兒子手機，但是會給零錢和電話卡，方便兒子外出時用公共電話聯絡家人。

翁欣妤說，有一次她帶兒子到位於台北士林的科教館上課，卻發現科教館竟連一隻公共電話都沒有。

記者也親自走訪科教館，以借用公共電話名義詢問一樓服務台人員館內是否有公共電話，服務台人員回應「以前有，但已經拆了」，並釋出善意表示可借服務台電話使用。但問題是，並不是每個小朋友都知道可以主動詢問服務台。

除科教館外，記者也致電國立海洋科技博物館，詢問是否設有公共電話，館方人員表示，主題館區沒有公共電話，若民眾要打公共電話，必須走到路程約五分鐘的區域探索館區；台北市立天文科學教育館的館內，則是有插卡式的公共電話，要買電話卡才能使用。

「這件事讓我很不舒服」，翁欣妤說，希望政府可以站在孩子的立場和需求思考公共設施，像科教館這類小孩子經常參訪的景點，應該設置公共電話比較適當，讓沒有手機的孩子也能方便聯絡家人。

科教館表示，原來在一樓大廳設有公共電話，但使用率一直偏低，去年拆除。科教館鼓勵親子共遊，多為家長帶兒童參觀，如有特殊情形需借電話撥打，一樓服務台可提供電話借撥。目前館方也保留公共電話再裝回來的彈性，會依今年度一樓服務台借用電話的情事調整因應。

科教館館長陳雪玉說，她能理解有些小朋友因為年紀較小，身上沒有帶手機。館方也會評估了解，如果真有設置公共電話的需要，也會考慮裝設，讓民眾更方便。

海洋科技博物館館長陳素芬說，因為考量目前幾乎人人有手機，目前海科館的主題館區，確實沒有設置公用電話，開館至今，也沒有接到民眾反映不便。

海科館秘書室主任陳珮甄表示，目前海科館的公共電話是設置於區域探索館區，由主題館區前往大約五分鐘左右。因海科館的參觀客群，大多是由學校老師帶隊，或者是由家長陪同，小朋友需要聯繫時，多由老師跟家長協助。另海科館也設置遊客服務台可協助遊客解決相關問題。