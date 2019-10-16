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怎樣的孤立無援 讓城市變成「小丑」化學池？

獨／科教館竟無公共電話 家長嘆：孩子怎麼辦？

2019-10-16 09:04聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

手機當道，公用電話近年相繼被淘汰，年輕一代甚至可能從來沒用過，但是若連士林科學教育館這類親子熱門景點，也沒有設置公用電話，難免讓家長大嘆不便，「又不是每個孩子都人手一機，特別是弱勢家庭的孩子」，希望公部門多站在孩子的立場和需求看事情。

宜蘭慈心華德福學校教師、親職專家Vicky翁欣妤，全家住宜蘭，因為擔心讀小六的兒子3C沉癮，因此平時沒給兒子手機，但是會給零錢和電話卡，方便兒子外出時用公共電話聯絡家人。

翁欣妤說，有一次她帶兒子到位於台北士林的科教館上課，卻發現科教館竟連一隻公共電話都沒有。

記者也親自走訪科教館，以借用公共電話名義詢問一樓服務台人員館內是否有公共電話，服務台人員回應「以前有，但已經拆了」，並釋出善意表示可借服務台電話使用。但問題是，並不是每個小朋友都知道可以主動詢問服務台。

除科教館外，記者也致電國立海洋科技博物館，詢問是否設有公共電話，館方人員表示，主題館區沒有公共電話，若民眾要打公共電話，必須走到路程約五分鐘的區域探索館區；台北市立天文科學教育館的館內，則是有插卡式的公共電話，要買電話卡才能使用。

「這件事讓我很不舒服」，翁欣妤說，希望政府可以站在孩子的立場和需求思考公共設施，像科教館這類小孩子經常參訪的景點，應該設置公共電話比較適當，讓沒有手機的孩子也能方便聯絡家人。

科教館表示，原來在一樓大廳設有公共電話，但使用率一直偏低，去年拆除。科教館鼓勵親子共遊，多為家長帶兒童參觀，如有特殊情形需借電話撥打，一樓服務台可提供電話借撥。目前館方也保留公共電話再裝回來的彈性，會依今年度一樓服務台借用電話的情事調整因應。

科教館館長陳雪玉說，她能理解有些小朋友因為年紀較小，身上沒有帶手機。館方也會評估了解，如果真有設置公共電話的需要，也會考慮裝設，讓民眾更方便。

海洋科技博物館館長陳素芬說，因為考量目前幾乎人人有手機，目前海科館的主題館區，確實沒有設置公用電話，開館至今，也沒有接到民眾反映不便。

海科館秘書室主任陳珮甄表示，目前海科館的公共電話是設置於區域探索館區，由主題館區前往大約五分鐘左右。因海科館的參觀客群，大多是由學校老師帶隊，或者是由家長陪同，小朋友需要聯繫時，多由老師跟家長協助。另海科館也設置遊客服務台可協助遊客解決相關問題。

陳珮甄說，提供優質公共服務是海科館持續努力的方向，後續館方也不排除請相關電信業者評估主題館區設置公共電話的可能性。

手機當道，公用電話近年相繼被淘汰，年輕一代甚至可能從來沒用過，但是若連士林科學教...
手機當道，公用電話近年相繼被淘汰，年輕一代甚至可能從來沒用過，但是若連士林科學教育館這類親子熱門景點，也沒有設置公用電話，難免讓家長大嘆不便。記者馮靖惠／攝影
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手機當道，公用電話近年相繼被淘汰，年輕一代甚至可能從來沒用過，但是若連士林科學教...
手機當道，公用電話近年相繼被淘汰，年輕一代甚至可能從來沒用過，但是若連士林科學教育館這類親子熱門景點，也沒有設置公用電話，難免讓家長大嘆不便。記者馮靖惠／攝影
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國立海洋科技博物館的公共電話是設置於區域探索館區，由主題館區前往必須走五分鐘左右...
國立海洋科技博物館的公共電話是設置於區域探索館區，由主題館區前往必須走五分鐘左右。圖／海科館提供
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台北市立天文科學教育館有插卡式的公共電話，民眾要買電話卡才能使用。記者馮靖惠／攝...
台北市立天文科學教育館有插卡式的公共電話，民眾要買電話卡才能使用。記者馮靖惠／攝影
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台北市立天文科學教育館有插卡式的公共電話，民眾要買電話卡才能使用。記者馮靖惠／攝...
台北市立天文科學教育館有插卡式的公共電話，民眾要買電話卡才能使用。記者馮靖惠／攝影
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海科館親子館長
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