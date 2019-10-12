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澎湖等等市集 離島虎井國小小店長

2019-10-12 14:33中央社 澎湖縣12日電

國慶派對、等等市集」活動，今天由澎湖離島、迷你的虎井國小的4名小朋友擔任小店長。在攤位上小朋友們載歌載舞、又唱又跳，非常開心的上了一堂最好的學習課程。

參與今天「國慶派對、等等市集」活動的馬公所轄離島虎井的迷你小學虎井國小，全校僅5名學生，其中1人今天因感冒無法到場。

一大早由校長林妍伶帶領陳姿妤等4名小朋友，帶著大包小包的文物等，從虎井搭船前來馬公，在市集活動中擔任小店長，學習販售與對話，別具特色，這是澎湖各種市集活動來，首次以小朋友為主的市集。

活動在兒少館前草地上舉行，興奮的陳姿妤等人在市集中擔任虎井小店長，提供有同學們製作的明信片、貓咪徽章、英語創作繪本等文創作品和手作花束、烘焙點心以及二手玩具攤位等來進行公益販賣。

雖然現場有點忙亂，甚至忙中有錯，但孩子們還跳出「井」字的舞曲，成為等等市集活動中的焦點，格外引人注目，為小朋友學習歷程中留下最美好的記憶。

「國慶派對、等等市集」活動，今天近20個攤位都由小朋友來擔綱，除了虎井國小的主軸外，縣府社會與教育處、澎湖虹橋社會關懷協會、浸信會及澎湖本島的成功、內垵等國小、台南曼陀鈴樂團也都跨海來協助，有二胡、木箱與吉他等表演，並有環保減塑等宣導，讓等等市集充滿了一片歡笑。(編輯:孫承武)

澎湖國慶馬公
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