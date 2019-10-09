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家中寵物全帶到學校 大成商工創舉師生樂翻天

2019-10-09 06:35聯合報 記者蔡維斌／即時報導

超療癒毛小孩陪上課，不怕再打瞌睡！雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校一起上課，除了貓狗烏龜，鸚鵡、鴨、鵝還有超可愛的刺蝟家族和蜜袋鼯，學校變成溫馨寵物園，令人驚奇的是，陪著上課的狗狗也都乖乖「旁聽」。

師生皆說，有了小寵物陪伴，同學變得更柔善更親近，像一家人愛著同樣寵物，他們希望寵物周能無限延期。

本周走進大成商工，校園到處可見貓狗蹓躂，更能看到一堆學生圍著小動物有說有笑，很少見的銀孤、刺蝟、鸚鵡、蜜袋鼯，成了同學眼中珍寶，英文老師沈獻詔也帶來自家的兩頭超可愛小土鵝，土鵝一不小心跑出籠子，眾人還費了大把勁才追回來，老師追土鵝，逗得學生超開心。

大成商工校園因為寵物周活動，頓成寵物園，每個人有分享不完的寵物故事，每隻都有名字，更有說不完的趣事，一場寵物秀，讓校園洋溢溫馨熱鬧，是最佳生命教育典範。

「哈皮，坐下！」「孫小毛不要動！」學生抱著自己家可愛的毛小孩，沒幾分鐘就和全班同學打成一片，還有被呵護在籠子與箱內的烏龜、青蛙、倉鼠、刺蝟，更有魚蝦蟋蟀等，地上爬的、天上飛的、水中游的全都有，連平時粗枝大葉的男生，見到小寵物也變得輕柔婉約，溫情滿懷地逗著小寵物玩。

寵物不只陪著散步玩耍，還跟主人一起上課，讓人驚奇的是，不論貓犬或鸚鵡，竟然都能安靜陪伴主人上課。

任教多年首次有寵物旁聽的餐飲科老師陳彥誌驚喜地說，沒想到完全不會影響課程進行，還提高了學生的學習力，學生也變快樂，人和動物之間的情感顯露無遺，太美了。

學務主任鄭仁厚說，寵物療癒作用很大，還可以培養學生的愛護小動物的愛心及責任心，例如寵物排洩，學生便馬上清理，彼此會交換心得及互相照顧，是很棒的生命教育。

校長鄒紹騰說，大成推動做好事、說好話，存好心三好校園，讓學生透過寵物周分享照顧動物心情，學習責任、關懷並尊重生命。養寵物可調節情緒，減輕壓力、減少孤獨感增進人際、更可療癒抑鬱、緩解緊張等過激情緒，期待寵物周帶給師生美好回憶，從中學習成長。

雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，學生因寵物和老師...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，學生因寵物和老師有說有笑，拉近不少距離。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，有學生帶來蜜袋鼯...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，有學生帶來蜜袋鼯，互動親密。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，大成商工寵物家族...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，大成商工寵物家族大集合。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，我家貓咪和你家小...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，我家貓咪和你家小狐第一次見面就成了好朋友。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，長相超怪的烏龜，...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，長相超怪的烏龜，龜殼超厚卻很討喜。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，有寵物陪著上課，...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，有寵物陪著上課，學生學習情緒更佳。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，上課時，懂事的狗...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，上課時，懂事的狗狗靜坐旁聽，乖得令人驚奇。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，有學生說，養了兩...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，有學生說，養了兩年的流浪狗已成了她生命的一部分。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，鸚鵡陪著上課一點...
雲林縣虎尾大成商工開辦寵物周，開放全校師生把心愛的寵物帶到學校，鸚鵡陪著上課一點也不吵人。記者蔡維斌／攝影
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寵物大成商工
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