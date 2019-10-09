智販機進北市校園 議員批賤租 教局駁涉圖利

北市府推動智慧販賣機進校園，爭議延燒，議員許淑華（左）、吳沛憶昨質疑，教育局有圖利廠商之嫌。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北市政府積極推動智慧販賣機進入校園政策，爭議延燒，民進黨籍議員許淑華、吳沛憶昨在記者會指出，教育局今年3月在9校設置9台販賣機試辦，單是5、6月月平均收入就近29萬元，扣掉設置、維護成本，平均每台淨利1萬6千餘元，但廠商每月每台機子卻只需付1千元租金。兩人批教育局是賤租市有土地，有圖利廠商之嫌。

教育局表示，租金皆符合相關規定；廠商則說，智販機等同一間微型超商，營運成本很高，尚未達到平衡損益。

台北市長柯文哲昨表示，智慧城市包括大數據、人工智慧販賣機、無現金交易等，勢在必行，但既然有人提到個資保護問題，已交代資訊局，政府與所有商業機構訂約時，不管是各種契約，要訂專章。

但柯的愛徒、社會局前局長許立民昨在臉書表示，提倡塑膠貨幣電子行動支付和校園設置販賣機是兩碼事，也和AI的概念有段距離，不宜誇大渲染效應；智販機是否重回校園，應讓學校、家長與學生決定。

此外，許淑華昨也爆料，從5、6月數據來看，進駐校園每台機子月淨利1萬6千元，若全市232所學校「一校一機」，扣掉寒暑假，廠商一年淨利起碼3361萬元。相較於每台販賣機月租金僅收1千元，北市府一年收益276萬元，兩者相差甚鉅。

許淑華表示，教育局試辦計畫6月結束，8月中就立即發文要求全面實施，難道都沒有檢討報告？為何要這麼倉促上路？她批市府政策實施過於草率，也沒有檢討回饋機制，增加學校收入來源，要求一周內訂定回饋機制，簽署保密條款。

對此，北市教育局主秘陳素慧表示，教育局曾舉辦4場說明會，但當時是針對學校，並拜託學校代為轉達，可能是學校轉達得不夠清楚，近期再舉行說明會。她說，本案是公開招標，且第二次才標出去，絕無圖利特定廠商，也沒有個資外流問題。

悠遊卡公司表示，公司只掌握學號和卡號的對應，無法取得學生詳細個資，廠商能取得的資料也只有交易卡號與消費明細，沒有個資外洩的疑慮。

業者OK超商總部表示，刷悠遊卡支付，只會知道「卡號」、「消費金額」和「消費明細」，整個智慧販售系統今年8月也通過資安檢測，大家可以安心，且機台的營運成本很高，目前尚未達到平衡損益。

面對記者詢問，另一家業者新巨企業社則表示「不用了」，不做回應。