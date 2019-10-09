親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核心素養身體學
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

智販機進北市校園 議員批賤租 教局駁涉圖利

2019-10-09 00:28聯合報 記者邱瓊玉魏莨伊、郭頤、翁浩然／台北報導

北市府推動智慧販賣機進校園，爭議延燒，議員許淑華（左）、吳沛憶昨質疑，教育局有圖...
北市府推動智慧販賣機進校園，爭議延燒，議員許淑華（左）、吳沛憶昨質疑，教育局有圖利廠商之嫌。 記者邱瓊玉／攝影
分享

北市政府積極推動智慧販賣機進入校園政策，爭議延燒，民進黨籍議員許淑華、吳沛憶昨在記者會指出，教育局今年3月在9校設置9台販賣機試辦，單是5、6月月平均收入就近29萬元，扣掉設置、維護成本，平均每台淨利1萬6千餘元，但廠商每月每台機子卻只需付1千元租金。兩人批教育局是賤租市有土地，有圖利廠商之嫌。

教育局表示，租金皆符合相關規定；廠商則說，智販機等同一間微型超商，營運成本很高，尚未達到平衡損益。

台北市長柯文哲昨表示，智慧城市包括大數據、人工智慧販賣機、無現金交易等，勢在必行，但既然有人提到個資保護問題，已交代資訊局，政府與所有商業機構訂約時，不管是各種契約，要訂專章。

但柯的愛徒、社會局前局長許立民昨在臉書表示，提倡塑膠貨幣電子行動支付和校園設置販賣機是兩碼事，也和AI的概念有段距離，不宜誇大渲染效應；智販機是否重回校園，應讓學校、家長與學生決定。

此外，許淑華昨也爆料，從5、6月數據來看，進駐校園每台機子月淨利1萬6千元，若全市232所學校「一校一機」，扣掉寒暑假，廠商一年淨利起碼3361萬元。相較於每台販賣機月租金僅收1千元，北市府一年收益276萬元，兩者相差甚鉅。

許淑華表示，教育局試辦計畫6月結束，8月中就立即發文要求全面實施，難道都沒有檢討報告？為何要這麼倉促上路？她批市府政策實施過於草率，也沒有檢討回饋機制，增加學校收入來源，要求一周內訂定回饋機制，簽署保密條款。

對此，北市教育局主秘陳素慧表示，教育局曾舉辦4場說明會，但當時是針對學校，並拜託學校代為轉達，可能是學校轉達得不夠清楚，近期再舉行說明會。她說，本案是公開招標，且第二次才標出去，絕無圖利特定廠商，也沒有個資外流問題。

悠遊卡公司表示，公司只掌握學號和卡號的對應，無法取得學生詳細個資，廠商能取得的資料也只有交易卡號與消費明細，沒有個資外洩的疑慮。

業者OK超商總部表示，刷悠遊卡支付，只會知道「卡號」、「消費金額」和「消費明細」，整個智慧販售系統今年8月也通過資安檢測，大家可以安心，且機台的營運成本很高，目前尚未達到平衡損益。

面對記者詢問，另一家業者新巨企業社則表示「不用了」，不做回應。

教育局北市個資許淑華
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

智販機進校園吵翻天 林智群：難道小學校園是無菌室？

2019-10-09 11:59

智販機入校遭綠營砲轟 柯文哲回超酸......

2019-10-09 11:52

販賣機進校園 羅文嘉再轟柯文哲招標不公開透明

2019-10-09 11:42

家中寵物全帶到學校 大成商工創舉師生樂翻天

2019-10-09 06:35

智慧販賣機引爆反柯、挺柯戰火 翟神：政治問題

2019-10-08 20:35

校園販賣機恐洩個資？超商出面澄清

2019-10-08 17:33

北市智販機涉圖利？議員爆料：廠商一年收益超過三千萬

2019-10-08 15:30

智慧販賣機爭議 卓榮泰：不希望北市府善變成常態

2019-10-08 15:05

智慧販賣機掀波瀾 徐巧芯、謝佩芬隔空互嗆

2019-10-08 14:16

高餐大勇奪FHM廚藝競賽5金6銀10銅 國際評鑑加分

2019-10-08 14:16

老舊校舍OUT 龍山國小群英樓重建動工

2019-10-08 14:09

智販機爭議延燒 柯文哲愛徒許立民有「異」見

2019-10-08 13:10

智販機洩漏學生個資？ 翟本喬：大家搞錯了

2019-10-08 12:59

羅文嘉再批智販機進校園 網友：你也太媽寶的想法了

2019-10-08 12:35

百年竹滬國小蛻變 新校舍有歷史軌跡

2019-10-08 10:21

智販機進校園爆個資爭議 柯文哲：資料所有權將訂專章

2019-10-08 10:00

調查報導／國中閱讀課 有的放牛吃草、有的被移去上學科

2019-10-07 14:32

大考將不能用計算機 高中老師擬連署開放

2019-10-07 14:27

調查報導／難推閱讀 偏鄉校缺書「更缺人力」

2019-10-07 14:26

調查報導／圖書館之母：每校都應有一名專職圖書教師

2019-10-07 14:24

調查報導／教部盤點各地專業師資 提升閱讀推動量

2019-10-07 14:21

調查報導／偏鄉小學圖書室 被遺忘的角落

2019-10-07 14:20

帶領學生認養非洲飢童 私校師獲特殊優良教師

2019-10-07 14:05

調查報導／圖書館之母：每校都應有一名專職圖書教師

2019-10-07 11:57

調查報導／教育部將盤點各地圖書教師 助提升推動能量

2019-10-07 11:57

調查報導／國中「閱讀課」：有的放牛吃草有的變作文課

2019-10-07 11:51

調查報導／偏鄉小校：人力比書更迫切

2019-10-07 11:46

調查報導／偏鄉小學圖書館的書堆角落 有的不開門

2019-10-07 11:44

校園擬引進智慧販賣機 羅文嘉批柯文哲：學校理念不是商業

2019-10-06 20:33

校園販賣機賣含糖飲料 學者痛批柯文哲：給我講清楚

2019-10-06 13:52

禁販賣機因噎廢食 柯文哲：滿奇怪的

2019-10-06 13:30

北市學校被迫設販賣機？教育局：辦家長說明會加強溝通

2019-10-06 13:30

家長會沒點頭 北市校園販賣機違禁果汁被搶光

2019-10-06 13:30

果汁引發小學生搶購...販賣機出包 家長氣跳腳

2019-10-06 07:41

北市府施壓學校設販賣機？ 教育局：將辦2場家長說明會

2019-10-06 07:39

出國比賽「愁」錢 大成國中籃球校隊賣馬克杯圓夢

2019-10-05 16:20

教育部核定6千萬 改善花蓮33校廁所

2019-10-05 16:13

女校為女童發聲 花蓮女中響應世展會國際女童日

2019-10-05 14:02

板中新興科技推廣中心揭牌 新北高中生都可體驗

2019-10-05 13:44
看更多

熱門文章

私校校長年薪百萬沒人當？ 教團：內情恐不單純

2019-10-09 09:33

警大系主任洩題 考選部：配合司法追查絕不偏袒

2019-10-08 16:15

大學科系不設申請入學名額上限? 教部：從嚴審查

2019-10-08 20:44

獨／少子化衝擊 東方設大校長「難產」教部命月底選出

2019-10-09 09:29

智慧販賣機掀波瀾 徐巧芯、謝佩芬隔空互嗆

2019-10-08 14:16

智販機爭議延燒 柯文哲愛徒許立民有「異」見

2019-10-08 13:10

家中寵物全帶到學校 大成商工創舉師生樂翻天

2019-10-09 06:35

全台大學第一個！台師大宿舍 男女同樓層

2019-10-08 13:46

高中師籲大考開放計算機 心測中心：辦Excel上機考更好

2019-10-08 15:42

智慧販賣機引爆反柯、挺柯戰火 翟神：政治問題

2019-10-08 20:35

智販機入校遭綠營砲轟 柯文哲回超酸......

2019-10-09 11:52

校園販賣機恐洩個資？超商出面澄清

2019-10-08 17:33

新任公務員3年不得轉調 時力提案鬆綁

2019-10-08 14:05

性別友善 台師大推男女混宿 台大將跟進

2019-10-09 00:10

北市智販機涉圖利？議員爆料：廠商一年收益超過三千萬

2019-10-08 15:30

四大入學考擬「同進退」開放計算機 統測傾向不開放

2019-10-08 15:27

學生會長：穿裙子在男宿舍走動 遭異樣眼光

2019-10-08 13:48

智販機進校園吵翻天 林智群：難道小學校園是無菌室？

2019-10-09 11:59

西灣隧道連儂牆拆除 文化局：保護文資、尊重多元言論

2019-10-09 12:09

智慧販賣機爭議 卓榮泰：不希望北市府善變成常態

2019-10-08 15:05

學測破百倒數 南光高中大誓師口號鮮

2019-10-08 17:38

影／大考用計算機恐加劇城鄉差距 教育部：全力支援

2019-10-09 10:30

嘉藥學生創意開箱 校長主秘作伙撩落去！

2019-10-08 19:20

智販機進北市校園 議員批賤租 教局駁涉圖利

2019-10-09 00:28

會考生活英語／【節慶篇】 雙十節

2019-10-08 14:25

老舊校舍OUT 龍山國小群英樓重建動工

2019-10-08 14:09

販賣機進校園 羅文嘉再轟柯文哲招標不公開透明

2019-10-09 11:42

高餐大勇奪FHM廚藝競賽5金6銀10銅 國際評鑑加分

2019-10-08 14:16

谷慕公主的破風魂 拿微電影首獎

2019-10-09 00:06

中、日跨國合作 日大學生來靜宜實習教學

2019-10-09 10:30

影／小熊維尼和跳跳虎 竟然是他配音的！

2019-10-08 16:20

嘉義高工落實機器人教育多年 國際賽成績亮眼

2019-10-09 11:23

全教總：學測應開放計算機 測驗更高層次能力

2019-10-08 16:21

學校設智慧販賣機 北市：訂規定防數據外洩

2019-10-08 18:55

數感實驗室／質數忍者 遊戲學習數學

2019-10-08 16:18

陳美伶：台灣的創新受國際肯定 但人才稍弱

2019-10-09 11:19

誠正中學彰化分校 23少女用「囡」劇演出內心世界

2019-10-09 10:31

FHM吉隆坡廚藝賽 高餐大奪5金6銀10銅

2019-10-08 18:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top