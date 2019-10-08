高餐大勇奪FHM廚藝競賽5金6銀10銅 國際評鑑加分

2019-10-08 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



高雄餐旅大學餐飲管理系、餐飲廚藝科與飲食文化暨餐飲創新研究所共17位師生，參加「2019 FHM馬來西亞吉隆坡廚藝競賽」，在激烈競爭中勇奪5金、6銀、10銅及9項佳作，今天將獲獎作品原汁原味呈現。師生的優異表現，也為正在進行中的國際觀光與餐飲管理教育卓越中心的「THE-ICE聯盟」評鑑加分。

「FHM馬來西亞吉隆坡廚藝競賽」為世界廚師協會(WACS–World Association of Chef’s Societies)認可的國際競賽，是亞洲重大廚藝賽事之一，無菜單料理更是一場高張力比賽。負責帶隊的餐飲管理系主任賴顧賢、食創所教師李柏宏與餐飲廚藝科主任屠國城表示，學生藉由參與賽事歷練，與世界各國好手切磋廚藝外，有助強化專業技能，創造無限的潛力。

「金牌代表傑出！」國際觀光與餐飲管理教育卓越中心評鑑委員Dr. Andy Nazarechuk，恭賀高餐大師生表現不同凡響，透過專業技能，拿到國際認證金牌。THE-ICE聯盟評鑑就是要發掘出全球各地技職大學教育有優質且卓越成效的學校獲得認證，有助於學生們職涯上獲得國際認證的推薦。高餐大是THE-ICE聯盟要發掘的國際技職教育的優質平台，相信透過評鑑可幫助高餐大在世界餐旅技職教育大幅躍進。

賴顧賢與助理陳俐比，帶領學生盧冠霖、鄭羽棋、許國富與應屆畢業生毛湘云，角逐團隊競賽，經過8天激烈競爭後，榮獲亞洲年輕廚師Tiger cup團體組金牌、最佳甜點與銀牌。杜昀蒨與陳汶軒在同學賴嬰如、葉芷穎協助下，杜拿下個人競賽現場雞肉類烹調銀牌與海鮮類烹調銅牌，陳獲現場鴨肉類烹調銅牌。

餐管系大四生盧冠霖從2015年第一屆舉辦就參賽，趕在畢業前拿到第一面金牌。他感謝每位神隊友的幫助，指導老師們不厭其煩給予多方面突破性建議，賽事期間不斷提點與作為精神後盾，才能累積經驗，最終拿到好成績。

五專餐飲廚藝科學生參與競賽且獲獎項目分別為，李承璟現場烹調雞肉類銅牌、陳霆恩獲現場烹調鴨肉類佳作，黃健倫贏得現場烹調鱈魚類銅牌與現場烹調鴨肉類佳作，吳光曜一人包辦現場烹調羊排類銅牌、現場烹調鮭魚類銅牌與現場烹調鱈魚類等三個獎項。