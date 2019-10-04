親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核心素養身體學
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

銅鑼灣站被人縱火 港鐵19站關閉

我國集遊法也禁戴面具？藍委痛批 徐國勇回應了

豐珠學生來按摩 貢寮阿公阿嬤樂開懷

2019-10-04 20:57觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導

豐珠中學學生到貢寮仁里里長輩家中，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，讓社區更有愛，長輩更...
豐珠中學學生到貢寮仁里里長輩家中，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，讓社區更有愛，長輩更幸福。 圖／觀天下有線電視提供
分享
重陽節要到了，今(4)日豐珠中學學生到貢寮仁里里長輩家中，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，許多長者都拿了椅子坐在騎樓，看著學生們的青春活力，讓重陽節成為彼此互動關心的好機會，社區期望透過學校的服務學習，照顧社區內的長者，讓社區更有愛，長輩更幸福。

一早豐珠中學師生、靈鷲山法師、社區志工齊聚運動公園旁，分組走不同路線，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，許多長者都拿了椅子坐在騎樓，看著學生們的青春活力，讓重陽節成為彼此互動關心的好機會。

此次靈鷲山法師提供祝福小禮，希望透過心安的力量，使長輩過節愉快，在校長陳紅蓮教導下，豐珠學生學習怎樣按摩，身體脆弱的長輩會更加舒服，一家一家的服務，讓學生也感受到付出關懷的成就感。

豐珠國中校長陳紅蓮表示，從社區服務當中，可以看到光明美好的互動，從學生練習付出的喜悅，以及長輩的燦爛眼神，便能看出服務教育的目的，讓彼此生命更溫暖，社會更有人情味。

將近百歲的阿嬤見到學生相當歡喜，今天還特地穿得美美的，健康的神態都是靠去學校早起運動來培養。

仁里里長吳勝福表示，鼓勵社區長者都能走出戶外，心情愜意便能樂活長壽，也希望透過愛心行動，讓在外打拼的子孫們不用擔心地工作，長輩們能在社區享受到幸福的重陽佳節。

重陽節按摩貢寮
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

台灣想成雙語國家 國中小生一年英語經費一餐就可吃掉

2019-10-04 19:29

促進國際理解 教部邀高中生與各大學境外生交流

2019-10-02 12:25

立志當醫生 偏鄉童想用小提琴樂聲撫慰病人心

2019-10-02 10:54

打桌球不再怕滑倒 鄧公國小放心殺球

2019-10-04 20:56

影／千年老樟健康檢查 學童現「愛心」

2019-10-04 19:19

亞洲分齡游泳錦標賽 永康國中王昱翔奪下台灣首金

2019-10-04 18:53

愛護動物宣導前進國小校園 小朋友親自餵養動物超開心

2019-10-04 17:53

12歲童忘帶便當盒 當場自製餐具被讚「求生能力超強」

2019-10-04 14:04

新北第5座透保水校園完工 解決三重高中積淹水問題

2019-10-04 13:56

嘉義市民族國小 榮獲校長領導卓越獎及教學卓越銀質獎

2019-10-04 13:51

紀錄家鄉故事 竹東國中發行在地刊物「逐步東行」

2019-10-04 12:37

最老校狗「畢業」！高市三民高中設追思牆送22歲大學長

2019-10-04 11:47

7成國中生受過體罰 人本將推動專法草案

2019-10-03 14:40

看問題／中市教育人財兩缺 各校心苦自力救濟

2019-10-03 00:12

108課綱上路 台中17校師資更不足

2019-10-03 00:02

北一女、建中…5校聯盟開課 1200學生跨校選修

2019-10-02 23:18

中市教育界很怨 當年林佳龍「豪氣」接手國立高中職

2019-10-02 22:38

一市又兩制！中市國立高中延用舊制 師資更不足

2019-10-02 22:17

國中生自由車好手想讀大甲高中再拚奧運 校長鼓勵他

2019-10-02 16:15

「嗶」一下再入校 嘉市1700張數位學生證啟用

2019-10-02 14:08

樟樹實中跨領域畢業展 飆創意走時尚

2019-10-01 19:40

影／這間國小合作社 擺滿學童「願望清單」且只送不賣

2019-10-01 19:23

會考生活英語／【校園篇】 美術作業

2019-10-01 14:17

台中中港高中老師蔡芳玲獲師鐸獎 她堅信沒有問題學生

2019-10-01 12:17

校長表演送花 竹北高中教師節驚喜

2019-09-30 22:38

恐怖！桃市某校園驚傳鬧鼠患 學生倒垃圾還遭老鼠狠咬

2019-09-30 17:32

家貧高中生無智慧型手機查資料呆坐教室 師上網籲幫忙引熱議

2019-09-30 09:45

寫作教室／為何要用排比句？ 重要事情說三遍

2019-09-30 08:25

精忠國小學童來駕訓班 原來是學英語

2019-09-28 14:18

全國唯一 文昌國小孔廟祭孔大典小朋友拔智慧筆

2019-09-28 13:18

我特師我驕傲 學生謝師：關心與付出多到不可理解

2019-09-28 12:49

從童年照片認識老師 嘉縣偏鄉小學慶祝教師節

2019-09-28 07:37

影／全縣表揚資深優良教師400人 只有她一人服務滿40年

2019-09-27 22:11

小朋友親手做布藝品送老師 教師節更有意義

2019-09-27 19:31

全台唯一校園祭孔典禮 屏東東港海濱國小好特別

2019-09-27 17:27

六和高中「畫我老師表謝恩」 老師：一定會珍藏

2019-09-27 13:30

吳興國小馬祖交換教學 學子體驗先進電子靶場

2019-09-27 12:54

大庄國小附設幼兒園推STEM 獲全國教學卓越金質獎

2019-09-27 12:51

感謝有您！翁章梁表揚師鐸獎得主、資深校長教師

2019-09-27 11:59
看更多

熱門文章

12歲童忘帶便當盒 當場自製餐具被讚「求生能力超強」

2019-10-04 14:04

中華醫大視光系畢業生表現佳 葉家瑋普考榜首師生同慶

2019-10-04 12:58

最老校狗「畢業」！高市三民高中設追思牆送22歲大學長

2019-10-04 11:47

台灣想成雙語國家 國中小生一年英語經費一餐就可吃掉

2019-10-04 19:29

紀錄家鄉故事 竹東國中發行在地刊物「逐步東行」

2019-10-04 12:37

國際小學堂／亞馬遜雨林大火 為何全球緊張

2019-10-04 00:17

新北第5座透保水校園完工 解決三重高中積淹水問題

2019-10-04 13:56

嘉義市民族國小 榮獲校長領導卓越獎及教學卓越銀質獎

2019-10-04 13:51

台師大與耶魯共設大腦實驗室 有望成閱讀素養研究基地

2019-10-04 20:12

元智捐南洋北流獎學金 希望留住外生效力資通訊產業

2019-10-04 14:28

名偵探柯南日本動漫大師建國科大傳藝 轟動校園

2019-10-04 18:55

英語教育資源調查 不到4成國中小有國際交流

2019-10-04 15:39

愛護動物宣導前進國小校園 小朋友親自餵養動物超開心

2019-10-04 17:53

亞洲分齡游泳錦標賽 永康國中王昱翔奪下台灣首金

2019-10-04 18:53

好樣的！嘉大田間機器人全國機器人闖關競賽奪冠

2019-10-04 16:45

影／千年老樟健康檢查 學童現「愛心」

2019-10-04 19:19

青年社區參與行動 11績優提案出爐

2019-10-04 10:32

台師大與耶魯設聯合實驗室 探嬰幼大腦學習機制

2019-10-04 14:36

英國會上議員歐騰輔大演講 參觀校內連儂牆

2019-10-04 18:15

打桌球不再怕滑倒 鄧公國小放心殺球

2019-10-04 20:56

高科大獲贈千萬元軟體 建造航太智慧工廠校如虎添翼

2019-10-04 19:31

豐珠學生來按摩 貢寮阿公阿嬤樂開懷

2019-10-04 20:57

東華原民舞團帛琉國慶演出 歌謠傳遞台灣祝福

2019-10-04 19:51

澎湖鎮海國中師生造舟追夢 3艘獨木舟下水

2019-10-04 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top