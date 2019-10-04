豐珠學生來按摩 貢寮阿公阿嬤樂開懷

2019-10-04 20:57 觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導



豐珠中學學生到貢寮仁里里長輩家中，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，讓社區更有愛，長輩更幸福。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 重陽節要到了，今(4)日豐珠中學學生到貢寮仁里里長輩家中，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，許多長者都拿了椅子坐在騎樓，看著學生們的青春活力，讓重陽節成為彼此互動關心的好機會，社區期望透過學校的服務學習，照顧社區內的長者，讓社區更有愛，長輩更幸福。

一早豐珠中學師生、靈鷲山法師、社區志工齊聚運動公園旁，分組走不同路線，挨家挨戶陪老人家聊天按摩，許多長者都拿了椅子坐在騎樓，看著學生們的青春活力，讓重陽節成為彼此互動關心的好機會。

此次靈鷲山法師提供祝福小禮，希望透過心安的力量，使長輩過節愉快，在校長陳紅蓮教導下，豐珠學生學習怎樣按摩，身體脆弱的長輩會更加舒服，一家一家的服務，讓學生也感受到付出關懷的成就感。

豐珠國中校長陳紅蓮表示，從社區服務當中，可以看到光明美好的互動，從學生練習付出的喜悅，以及長輩的燦爛眼神，便能看出服務教育的目的，讓彼此生命更溫暖，社會更有人情味。

將近百歲的阿嬤見到學生相當歡喜，今天還特地穿得美美的，健康的神態都是靠去學校早起運動來培養。

仁里里長吳勝福表示，鼓勵社區長者都能走出戶外，心情愜意便能樂活長壽，也希望透過愛心行動，讓在外打拼的子孫們不用擔心地工作，長輩們能在社區享受到幸福的重陽佳節。