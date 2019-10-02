北一女、建中…5校聯盟開課 1200學生跨校選修

2019-10-02 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



108課綱上路，台北市串連5所高中與8所大學策略聯盟，昨天舉行微課程啟動記者會。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

108課綱上路，台北市5所明星高中與8所大學策略聯盟，昨天舉行「微課程」啟動記者會。5校聯盟本學期起開設30門微課程，由大學教授擔任開課師資，讓高中生跨校選修，每周三下午運用新課綱「彈性學習」時段，各校學生齊聚一堂，直說「和普通課程不一樣」。

5校聯盟籌備2年，串連產官學界，包括北一女中、建國中學、師大附中、中山女高、成功高中，與台大、台師大、政大、交大、陽明、北醫、北科大、實踐等大學，以及新北市建築師公會、台灣藍海文化力協會、永然法律基金會等不同單位。

微課程涵蓋18學群，每門課18小時，共1學分。如「陽明醫學院微課程」、「一眼千年--從故宮文物看文化與歷史」等特色課程，均在北一女授課。5校學生有1200名額，在「彈性學習」課程施行跨校選修，不同課程開設在不同學校，選修學生在老師陪伴下搭乘大眾運輸前往他校上課，身著不同制服的學生在此時齊聚一堂。

北一女中校長陳智源表示，要做到跨校選修，最重要是各校課表要統一，北市捷運交通方便、頂大資源豐沛，才能促成5校聯盟模式。目前30門課只有1200個名額，很多家長抱怨孩子選不上，未來目標是增加開課數與開課單位。

策略聯盟去年先行試辦，開設7門課程。建國中學學生曾子宸選修政大商學院微課程，課程之初教授引用個案，探討登山風險管理、星巴克經營模式的資源管理，「和一般高中課程相當不同」。

師大附中學生陳奕全選修台北醫學大學微課程，他表示，當時寄生蟲的課程讓他印象深刻，了解到醫學對社會有這麼多面向的幫助與貢獻。