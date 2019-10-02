親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

北一女、建中…5校聯盟開課 1200學生跨校選修

2019-10-02 23:18聯合報 記者魏莨伊／台北報導

108課綱上路，台北市串連5所高中與8所大學策略聯盟，昨天舉行微課程啟動記者會。...
108課綱上路，台北市串連5所高中與8所大學策略聯盟，昨天舉行微課程啟動記者會。 記者魏莨伊／攝影
分享

108課綱上路，台北市5所明星高中與8所大學策略聯盟，昨天舉行「微課程」啟動記者會。5校聯盟本學期起開設30門微課程，由大學教授擔任開課師資，讓高中生跨校選修，每周三下午運用新課綱「彈性學習」時段，各校學生齊聚一堂，直說「和普通課程不一樣」。

5校聯盟籌備2年，串連產官學界，包括北一女中、建國中學、師大附中中山女高成功高中，與台大、台師大、政大、交大、陽明、北醫、北科大、實踐等大學，以及新北市建築師公會、台灣藍海文化力協會、永然法律基金會等不同單位。

微課程涵蓋18學群，每門課18小時，共1學分。如「陽明醫學院微課程」、「一眼千年--從故宮文物看文化與歷史」等特色課程，均在北一女授課。5校學生有1200名額，在「彈性學習」課程施行跨校選修，不同課程開設在不同學校，選修學生在老師陪伴下搭乘大眾運輸前往他校上課，身著不同制服的學生在此時齊聚一堂。

北一女中校長陳智源表示，要做到跨校選修，最重要是各校課表要統一，北市捷運交通方便、頂大資源豐沛，才能促成5校聯盟模式。目前30門課只有1200個名額，很多家長抱怨孩子選不上，未來目標是增加開課數與開課單位。

策略聯盟去年先行試辦，開設7門課程。建國中學學生曾子宸選修政大商學院微課程，課程之初教授引用個案，探討登山風險管理、星巴克經營模式的資源管理，「和一般高中課程相當不同」。

師大附中學生陳奕全選修台北醫學大學微課程，他表示，當時寄生蟲的課程讓他印象深刻，了解到醫學對社會有這麼多面向的幫助與貢獻。

北一女建中師大附中中山女高108課綱成功高中
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

促進國際理解 教部邀高中生與各大學境外生交流

2019-10-02 12:25

立志當醫生 偏鄉童想用小提琴樂聲撫慰病人心

2019-10-02 10:54

國中生自由車好手想讀大甲高中再拚奧運 校長鼓勵他

2019-10-02 16:15

看問題／中市教育人財兩缺 各校心苦自力救濟

2019-10-03 00:12

108課綱上路 台中17校師資更不足

2019-10-03 00:02

中市教育界很怨 當年林佳龍「豪氣」接手國立高中職

2019-10-02 22:38

一市又兩制！中市國立高中延用舊制 師資更不足

2019-10-02 22:17

「嗶」一下再入校 嘉市1700張數位學生證啟用

2019-10-02 14:08

樟樹實中跨領域畢業展 飆創意走時尚

2019-10-01 19:40

影／這間國小合作社 擺滿學童「願望清單」且只送不賣

2019-10-01 19:23

會考生活英語／【校園篇】 美術作業

2019-10-01 14:17

台中中港高中老師蔡芳玲獲師鐸獎 她堅信沒有問題學生

2019-10-01 12:17

校長表演送花 竹北高中教師節驚喜

2019-09-30 22:38

恐怖！桃市某校園驚傳鬧鼠患 學生倒垃圾還遭老鼠狠咬

2019-09-30 17:32

家貧高中生無智慧型手機查資料呆坐教室 師上網籲幫忙引熱議

2019-09-30 09:45

寫作教室／為何要用排比句？ 重要事情說三遍

2019-09-30 08:25

精忠國小學童來駕訓班 原來是學英語

2019-09-28 14:18

全國唯一 文昌國小孔廟祭孔大典小朋友拔智慧筆

2019-09-28 13:18

我特師我驕傲 學生謝師：關心與付出多到不可理解

2019-09-28 12:49

從童年照片認識老師 嘉縣偏鄉小學慶祝教師節

2019-09-28 07:37

影／全縣表揚資深優良教師400人 只有她一人服務滿40年

2019-09-27 22:11

小朋友親手做布藝品送老師 教師節更有意義

2019-09-27 19:31

全台唯一校園祭孔典禮 屏東東港海濱國小好特別

2019-09-27 17:27

六和高中「畫我老師表謝恩」 老師：一定會珍藏

2019-09-27 13:30

吳興國小馬祖交換教學 學子體驗先進電子靶場

2019-09-27 12:54

大庄國小附設幼兒園推STEM 獲全國教學卓越金質獎

2019-09-27 12:51

感謝有您！翁章梁表揚師鐸獎得主、資深校長教師

2019-09-27 11:59

教師節小學老師開箱文 竟有這個鎮壓「法寶」

2019-09-27 09:22

新課綱上路 僅2成教師準備就位

2019-09-26 22:26

退休師侯佳秀身後 捐500萬給服務30年丹鳳國小

2019-09-26 14:25

肌肉男、美魔女、超人 全校老師Q版漫畫「猜猜我師誰」

2019-09-26 14:16

取之於民，用之於民 龍山寺、聯合報公益寫作營開跑

2019-09-26 14:16

與清大合作 苗縣照南國中開科學實驗班

2019-09-26 00:01

在地就學祭獎金 新北最高11萬

2019-09-25 23:58

全國高三生注意！英聽沒考到A級 將無緣進這些系

2019-09-25 21:05

影／風力發電機為何3葉片 清大教授為國中生上一課

2019-09-25 20:23

108新課綱上路新挑戰 高中職校長齊聚發掘新契機

2019-09-25 19:41

內安國小玩中學 勇奪108年教學卓越金質獎

2019-09-25 17:27

109學年首場英聽測驗10月19日登場 11萬考生報考

2019-09-25 17:11
看更多

熱門文章

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

中市教育界很怨 當年林佳龍「豪氣」接手國立高中職

2019-10-02 22:38

109學測報名將開跑 教長：各校系採計科目10月底前公告

2019-10-02 17:16

超收罰不怕 板橋私立皇佳幼兒園再犯可停招

2019-10-02 14:16

北市5校8大學聯盟 1200生跨校上課

2019-10-02 16:27

「嗶」一下再入校 嘉市1700張數位學生證啟用

2019-10-02 14:08

綠委質疑 反撐港陸生為紅色部隊

2019-10-02 11:51

教師法完成三讀仍未實施 教長：今年底公布

2019-10-02 10:53

一市又兩制！中市國立高中延用舊制 師資更不足

2019-10-02 22:17

清大連儂牆遭撕毀 校方：應理性表達意見

2019-10-02 12:50

台生宜赴港就學？教長：鼓勵交流但要注意人身安全

2019-10-02 09:28

清大連儂牆遭破壞 學生會硬起來報警

2019-10-02 15:07

嘉義大學百年校慶 師生南下高鐵左營站「快閃」表演

2019-10-02 23:21

僅1.8%幼童能進公托！永和區長爭取學校閒置空間設公托

2019-10-02 13:06

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46

紐時賞析／科學期刊研究報告指出 天外星塵能讓地球降溫

2019-10-02 15:40

台大發現黑潮水文結構 有望提升氣候變遷預報精準度

2019-10-02 11:35

被遺忘的高砂義勇隊 東華大學今分享典藏成果

2019-10-02 11:32

立志當醫生 偏鄉童想用小提琴樂聲撫慰病人心

2019-10-02 10:54

影╱「花甲男孩」作者獲邀 擔任聯合大學駐校作家

2019-10-02 20:40

校園內政治霸凌頻傳 立委籲教育部組律師團調解紛爭

2019-10-02 11:03

國中生自由車好手想讀大甲高中再拚奧運 校長鼓勵他

2019-10-02 16:15

明新科大攜手東泰高中合作 提供原民學生多元選擇機會

2019-10-02 14:55

教部補助偏鄉生參加營隊 招聯會：沒參加也不會吃虧

2019-10-02 22:07

促進國際理解 教部邀高中生與各大學境外生交流

2019-10-02 12:25

中央大學攜愛沙尼亞生科大學 致力遙測技術應用

2019-10-02 11:07

聲援香港 立委盼教長親到連儂牆感受

2019-10-02 11:57

紐時賞析／「鐵粉」現象 當網路融合政治與流行文化

2019-10-02 15:51

影／為何老照片裡的人都不笑？ 笑得合不攏嘴英文怎麼說

2019-10-02 14:47

影／如果一部電影沒有「場記」 會發生什麼事情？

2019-10-02 15:14

嘉北國小啟用數位學生證 孩童一刷家長就知道

2019-10-02 16:25

花甲男孩在聯合大學 作家楊富閔駐校活動

2019-10-02 18:18

屏大邀日本動畫大師小幡公春 示範動畫作業

2019-10-02 16:27

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

看問題／中市教育人財兩缺 各校心苦自力救濟

2019-10-03 00:12

嘉大百年校慶 80師生高鐵站「快閃」表演

2019-10-02 23:05

108課綱上路 台中17校師資更不足

2019-10-03 00:02

偏遠生參加大學營隊 教部將補助

2019-10-02 23:38

北一女、建中…5校聯盟開課 1200學生跨校選修

2019-10-02 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top