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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

樟樹實中跨領域畢業展 飆創意走時尚

2019-10-01 19:40觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

樟樹國際實創高中第一屆畢業生交出亮眼成績單，不但跨領域和資訊科合作，創造出夜晚照...
樟樹國際實創高中第一屆畢業生交出亮眼成績單，不但跨領域和資訊科合作，創造出夜晚照明服飾，結合創意時尚走秀。 圖／觀天下有線電視提供
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從樟樹國中升格的新北市立樟樹國際實創高中轉眼兩年多，第一屆畢業生交出亮眼成績單，畢業時尚走秀，不但跨領域和資訊科合作，創造出夜晚照明服飾，兼具防潑水材質的機能衣，結合創意時尚走秀，雖然，發展技職教育才兩年多，但是成果令人驚艷。

樟樹國際實創高中主任鄭姿蓉表示，2019年「衣起walk時尚」為年度主題，邀請喜愛創作、擁有創新實踐及跨域精神的學生們，一同飆創意走時尚。期望新北市技術型高中與技專院校等服飾設計相關科系的學生們一個展演的舞台，這是我們流行服飾科第一屆的畢業成果展，我們也邀請了從創校以來給我們支持的科大、還有業界廠商，與我們一起進行產學合作的走秀活動，這次呈現學生三年以來所學。

樟樹實中學生表示，我們這組的主題是light the woods就是照亮樹林的意思，跟資訊科跨群科合作，利用腰帶這邊控制身上衣服led燈的閃爍，衣服材料是防風和防潑水材質，就是希望能量產這件機能服，而且不但有機能作用，也可以換個款式就會變得時尚，很開心有這次的畢業走秀，可以讓作品被大家看見。

學生說，我們現在有開始在學化妝或是跟走秀有關的事情，因為比賽的關係也會培訓有關模特兒的部分，在過程中可以培養自信心。

樟樹國際實創高中陳浩然指出，我們是一個強調創新、實作結合理念的學校，這屆的孩子真的不容易，接受兩年的創意潛能課程後，所展現出來的創造力、設計力跟表達力，讓我非常的驚艷。

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