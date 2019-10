會考生活英語/【校園篇】 美術作業

2019-10-01 14:17 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、資深英語教師廖莉雅 編寫



★ 單字

strange [strendʒ] adj. 奇怪的(國中基本1200字) tell [tɛl] v. 辨別(國中基本1200字) cartoon [kɑrˋtun] n. 卡通(國中挑戰800字)

★ 實用字詞

1. a bit 表「有點」,也可說 a little 或 a little bit。 2. hair-dryer 吹風機 3. the same 相同的

Jay is talking with his classmate, Kate, about his art homework last week.

Jay 正和他的同班同學 Kate 談論關於上週的美術作業。

分享 facebook

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

I only got a B/for my art homework/last week.

我只得到B/為我的美術作業/上週。

動手做做看:將長句分成短字詞

No one believed the cartoon, Peppa Pig, would become popular.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What is Jay’s problem?

(A) He handed in his homework late.

(B) He needs help with his art homework.

(C) He isn’t happy about his grade.

2. Who is Ms. Wilson?

(A) Jay’s mother

(B) Jay’s art teacher

(C) An animal doctor

3. What is NOT true about Peppa Pig?

(A) It’s the name of a real pig.

(B) It’s a popular cartoon.

(C) It’s about a pink pig that looks strange.

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

No one believed/the cartoon, Peppa Pig,/would become popular.

沒有人相信/卡通《粉紅豬小妹》/會變得受歡迎。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (A)