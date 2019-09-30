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家貧高中生無智慧型手機查資料呆坐教室 師上網籲幫忙引熱議

2019-09-30 09:45香港01 記者謝茜嘉／報導

文字及書本是學習的必然工具，但隨着科技日新月異，使用智慧型手機輔助學習亦屬平常，但是否好事卻可能惹起爭議。台灣一名家貧的高中男生，當同學都用智慧型手機查資料時，他因沒有手機而只能呆坐一旁，而這一幕被拍下。老師其後在網上呼籲好心人幫助這位學生，讓他擁有適合的智慧型手機。帖文引起網民熱議，雖然不少人表示願意幫忙，但亦有人質疑智慧型手機對學習的成效，不明白為何要依賴科技去學習。

老師表示，其任教的班上有一學生因為家境貧窮沒有智慧型手機，上課時只能呆坐望着其他...
老師表示，其任教的班上有一學生因為家境貧窮沒有智慧型手機，上課時只能呆坐望着其他同學興高采烈地拿出手機查資料，老師形容是貧窮家庭悲歌。圖擷自爆怨公社
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高中老師早前於facebook以「貧窮家庭的悲歌」為題撰文，表示任教的班上有一名學生因為家境貧窮而沒有智慧型手機，上課時只能呆坐望着其他同學興高采烈地拿出手機上網查資料。老師見狀非常心痛，又不想見到他因沒有手機而令學習進度落後，遂發帖尋求好心人資助，甚至曾問自己爸爸借用舊手機。

網民雖為老師的好心腸而感動，但同時又有質疑：「究竟是貧窮家庭的悲歌？還是時代的潮流？高中生上課用手機查資料是課業必需？老師要求？還是....？」該網民又指以往學生時代沒有智慧型手機，大家一樣有方法學習知識，不解為何要依賴科技。

不少網民這事件議論紛紛，論點兩極化，部份人表示明白老師的難處，稱不少學校亦要跟上科技變革，「我的兒子剛升初中，真的多了很多需要上網填資料和做功課的東西」、「其實蠻需要的，翻譯啊、學校資訊、上課時找答案（經老師允許），然後我們有些老師會以遊戲來做為成績」、「大學手機電腦變必備啊，接下來就是中學了」。

亦有不少網民認為學習與科技不必要掛勾，「甚麼都上網查，那要老師幹嘛？現在老師都這麼好混，上課都叫孩子用手機上網查資料就好」、「好奇是什麼課要上到手機…我剛高中畢業不久，但手機從來都是沒收在老師那邊的」、「過於便利，反而讓人更少用動腦去思考，如果連學生都這樣，真的會比較好嗎？」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

高中老師智慧型手機

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