偏遠小校師資臥虎藏龍 廣新國小獲教學卓越金質獎

2019-09-24 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



教育部日前公布108年度教學卓越獎獲獎學校，國小組全國有7所獲得金質獎，彰化縣廣興國小與內安國小脫穎而出，廣興國小原本是面臨裁併的偏遠小校，校長吳寶嘉兩年前派任這所一度是彰化最小校，聘任正式教師不易，卻「因禍得福」找到藝術、園藝專長的師資，創造特色受到社區、家長肯定，短短兩年新生倍增三倍。

吳寶嘉說，起初接手學校很擔心會從一個校長變成安養院院長，雖然教師團隊有三分之二是沒有教師證的代理老師，但最優秀的老師都在這裡，經過時間盤整課程，努力經營讓學校翻轉，今年有21名新生，全校已達68人，學校離開了裁併的名單甚至有跨鄉鎮的理念型家長將孩子送到學校，這一路相當不容易。

學校教師楊明貴負責美術與英文課，他是交大資工所畢業，曾待過軟體公司，卻認為與興趣不符辭去工作，隨後在舞蹈、繪畫領域深造，最後選擇返回彰化家鄉服務，他說，出社會後希望能做對社會有貢獻的事，從教育著手至少能盡到一己之力，偏鄉學生對藝術的敏銳度較薄弱，他運用大量圖片引導，學生作品獲獎，也彌補了他小時候未能在繪畫中發揮的遺憾。

有園藝專業的教師黃崢瑋從台北南下當偏鄉老師，他說，雖然收入比以前少，但花費也少，他運用他空間規畫專長，讓老舊校園變得友善，帶學生投入生態永續課程，「絞盡腦汁希望帶給學生更多。」