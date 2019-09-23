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教師投書／高中數學學什麼？ 電子計算機、三軌制大變革

2019-09-23 14:39聯合新聞網 永仁高中 數學科 林秋華教師

高中數學領域的變化有兩個大方向。示意圖／shutterstock
高中數學領域的變化有兩個大方向。示意圖／shutterstock
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108課綱即將進場，高中數學領域的變化有兩個大方向，第一是電子計算機的融入，是的，有了電子計算機的幫忙，學生和老師都不需要再汲汲於計算這件事。

但，課程融入計算機教學，要如何開展新的評量方式呢？值得思考

若還是維持傳統評量方式，實在有違新課綱精神。時代進步，我們已經全面進入科技時代，若不能善用資源，無疑與世界脫軌。

第二個變化是高二開始分A、B兩類，高一維持相同版本

A類是為了高數學需求的學生而準備，例如理工科或部分財金領域。B類是為了低數學需求的學生而準備，例如文學院或部分社會科領域。A、B兩類內容上有極大差異，如圖。因此，高二建議讀同一版本，若需學習另外一個版本，學生必須自行研讀。

圖片來源／數學學科中心
圖片來源／數學學科中心
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而到了高三，分甲、乙兩版本，但學生有三種選擇，選讀甲、乙版本或不選修數學。這正是所謂的三軌制，對於低數學需求的學生，到了高三可以選修其他有興趣的科目，不必一定要繼續選修數學。

高中數學有如此大的變革，當然是因應社會需求。但新課綱的推動必定有一段混亂期，諸如：如何分版本教學？如何評量？繁星分數如何計算等等，再者，若大學端相同科系卻採計不同類版本的分數時，高中端又該如何因應？

那到底新課綱在高中數學領域做了什麼改變？

領綱裡明白寫著數學是一種語言，宜由自然語言的題材導入學習(？)相信這裡讓很多人都充滿問號...數學怎麼會是一種語言？明明是一堆符號和運算...這就是新課綱要改變的第一步，不要讓數學淪為符號和運算，並不是說符號和運算不重要，而是有比符號和運算更重要的事。

從九年一貫的「帶著走的能力」到十二年國教的「核心素養」，新課綱提出「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」的課程願景，因此，數學領域不再只是學習片段的知識點，領綱提出數學應「提供每位學生有感的學習機會」，課程設計應該引入適當的情境，配合有脈絡的學習過程，讓學生在過程中開始思考，進而主動探究、尋找答案。

當然，這不是一件容易的事，數學一直讓學生覺得離生活很遠，誰會在生活中用到三角函數呢？但事實是，生活中充滿三角函數的影子，只是過往的學習讓我們看不到。新課綱期許學生在學習的過程中知道三角函數的應用。以三角函數來說，若能情境式引導如何設計樓梯或測量高度，讓學生自然而然的使用三角比、建立數感，相信數學就不再那麼遙不可及。

這裡要特別說明一點，情境並非只有生活情境，生活中接觸不到的事物，但有探索的可能或研究的價值都可以當作情境引導，比方遙想古埃及人如何建築金字塔、砲彈軌跡等等。透過情境引導，促進學生思考，知識才有存在的價值。

最後，新課綱鼓勵每位老師發展適合自己學生的教材和教法，讓學生成為學習的主角。新課綱或許不完美，但正因為不完美，才更需要大家共同的努力。新課綱的推動，需要大家的支持，對新課綱越了解，選擇越正確。

108課綱數學

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