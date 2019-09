會考生活英語/【商務篇】 告別派對

2019-09-17 11:50 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫



★單字

office [ˋɔfɪs] n. 辦公室(國中基本1200字) salesman [ˋselzmən] n. 售貨員、推銷員、業務員(國中基本1200字)

★實用字詞

1. welcome to… 歡迎來到… 2. branch office分公司;head office總公司 3. salesman在口語中常簡稱sales

Jack’s company is holding a farewell party for him.

杰克的公司正在幫他辦一場告別派對。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Now he is/promoted as/the new sales manager.

他現在/被升職為/新銷售經理。

動手做做看:將長句分成短字詞

He will transfer to the head office in Hong Kong, starting next month.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When did Jack join ABC company?

(A) 1 year ago

(B) 3 years later

(C) 3 years ago

2. What is his new job?

(A) The Sales manager in New York

(B) A Sales assistant in the branch office

(C) The sales manager in Hong Kong

3. Where is the head office?

(A) Hong Kong

(B) Macao

(C) New York

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

He will transfer to/the head office in Hong Kong,/ starting next month.

他將調職到/香港的總公司/下個月起。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (C) 3. (A)