會考生活英語/【校園篇】 舉辦園遊會

2019-09-10 15:46 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫



★單字

plan [plæn] v./n. 計劃、籌劃(國中基本1200字) total [ˋtotl] n. 總數、總額(國中基本1200字)

★實用字詞

1. plan for 為某事做計劃 2. a total of 總共有、總計為

A school is planning for a school carnival now.

一家學校正在計劃舉辦園遊會。

分享 facebook

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

To celebrate this,/we are planning for/a school carnival/next month.

為了慶祝這件事,/我們正在計劃/學校園遊會/在下個月。

動手做做看:將長句分成短字詞

So there will be a total of 36 booths.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When is the school carnival?

(A) This month

(B) Next month

(C) Next week

2. How many classes are there in this school?

(A) Thirty-three

(B) Thirty-six

(C) Sixty-three

3. Who should students report to?

(A) Chinese teacher

(B) English teacher

(C) Homeroom teacher

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

So there will be/a total of/36 booths.

所以將會有/總計是/36個攤位。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (C)