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中女中百年校慶 學姐返校籌組千人排字暖身

2019-09-06 19:05中央社 台中6日電

台中女中百年校慶12月登場，今天校內學生齊聚操場千人排字「中女100」，以空拍機、縮時攝影紀錄；學校穿堂等處也設置打卡點，歡迎校友回娘家共度校慶，重溫少女時代的記憶。

台中女中今年邁入百年，12月14日舉行百年校慶，校方舉辦一系列活動，各界校友響應，許多學姐們也都返校籌備，今天高一、二的學生齊聚操場，千人排字「中女100」，以空拍機、縮時攝影紀錄，留下回憶。

百年校慶中，女中樂儀隊由第一屆學姐領隊向母校致敬，從事媒體工作多年的林珮霖，此次返校加入儀隊，為紀錄儀隊籌組百年校慶過程的甘與苦，她擔任導演，將過程拍攝為紀錄片，透過影像除記錄籌組的點滴外，也盼成員們可找回17歲時的初心。

校長洪幼齡表示，百年校慶系列活動包括老照片募集、百年手札印製，發行紀念文創商品等，教師們還將組團攻頂玉山，讓女中校旗在山頂飄揚。

為歡迎各界校友回娘家，學校穿堂、綜合大樓門口、鯉魚池等處設置打卡點，附上打卡版、打卡手牌，提供學生、校友打卡留念。

高二廖瑞儀指出，最想拿「自由路上」的打卡版，因女中正好位於自由路上，也象徵女中自由的校風，賴玟臻說，她以身為女中人為傲，想以「我是女中人」打卡；高二賴羿慈表示，媽媽也是女中校友，校慶當天她和媽媽一起歡慶百年校慶。

空拍機攝影
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