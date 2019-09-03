高市國小疑似流感群聚 校方加強防疫

2019-09-03 18:25 中央社 高雄3日電



高雄市三民區某國小剛開學就爆發新生流感群聚，迄今仍有79名新生、11名教職員工請病假。校方今天對全校新生量耳溫，並展開全校大掃除與消毒，呼籲家長關心孩子身體狀況。

校方指出，截至今天全校有79名1年級新生、11名教職員工出現上呼吸道症狀，他們都已請假在家休息；為有效防止疫情擴散，校方請家長為孩子準備口罩，學校導師會要求學生在室內上課戴口罩。

校方除提醒孩子勤洗手外，也會使用漂白水消毒平常會碰觸到的課桌椅、手把及公共空間。

高雄市教育局表示，將配合衛生單位執行該校防疫工作，提高環境消毒次數頻率，並暫時停止相關活動以隔絕傳染源。