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才剛開學 高市國小類流感群聚3班停課

2019-09-02 20:52中央社 高雄2日電

才剛開學，高雄市一所國小就發生疑似上呼吸道群聚事件，衛生局今天會同教育局疫情調查輔導，統計自8月底到2日共有73名師生出現症狀，建議3個班級先停課到8日，9日復課。

衛生局1日接獲某校疑似上呼吸道群聚事件訊息，2日會同教育局疫調輔導，統計自8月31日到9月2日共有69名學生、4名老師出現症狀，經現場查察導致疫情擴散推估原因，疑學校8月30日開學日，新生在密閉禮堂舉辦迎新活動所致。

衛生局認為群聚感染已達標準，建議停課5天，生病者退燒至少24小時才能返校。

經教育局與學校討論並為維護學生受教權，依據衛福部疾病管制署流感群聚防治指引，決議其中3個班級自3日到8日停課，預計9日復課。

衛生局另指出，疾病管制署疫情監測顯示，第35週全國腸病毒門急診就診人次1萬8055人次（預警值:1萬500人次），而高雄市腸病毒健保門診及急診就診累計人次1742人次（預警值:1100人次），第34週全國就診人次及高雄市就診人次也較前一週呈上升趨勢，且中部以南地區上升明顯；另統計，類流感全國疫情也呈緩升趨勢，衛生局籲民眾留意。

衛生局指出，近兩個月，高雄市教托育機構因腸病毒或流感疫情延遲通報裁處案件共有5件，提醒腸病毒及流感傳染力極強，呼籲教托育機構遵守市府公告的「腸病毒通報及停課規定」、「學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」等，落實通報，以避免觸法。

衛生局類流感疫情

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