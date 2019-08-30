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新北忠山實驗小學 真人圖書館育近距離對話

2019-08-30 17:12中央社 新北30日電

以公民素養為主的新北市忠山實驗小學今天開學，日後不但展現教室課堂就是公民議堂，也會有「真人圖書館」課程，請專家學者與學生近距離對話，並培育基本素養與公民素養。

市府教育局長副局長黃靜怡表示，忠山實驗小學是新北市第一所學校型態實驗教育學校，代表開啟新北市實驗教育元年。透過基本素養與公民素養的雙核心學習，讓學生兼具公民美德、美學與行動力。

教育局說，實驗教育是新型態教育，容許跳脫現有教育體制的課綱，以不同幅度的創新與翻轉教育，在課程設計與師資上，在一定範圍規範內，以學生為中心實行有別於傳統12年國教課綱內容與學習方式。

以公民素養課程為主的忠山實驗小學今天開學，教育局國小教育科長林奕成表示，實驗教育在培養未來的孩子，以及解決問題的能力。以社會行動取向的課程設計，建構「全球思維、在地實踐」的公民教育。

例如，課程可以引導學童如何有快樂的夏天，先要認識校園植物與昆蟲，並探究夏天可能遇到的問題，隨後如何解決問題。

忠山國小表示，可先讓孩子瞭解自己居住的周邊社區，透過「走讀下圭柔山溪」的課程，引導學童認識家鄉人文地景，將走踏與學習下圭柔山溪流域的經驗，移植並探究淡水其他地區的歷史與未來，並規劃出研究主題。

開學後，學校將開設公民「真人圖書館」課程，邀各領域與經驗的專業人員，直接與學生近距離對話，讓閱讀不限於圖書館。

實驗教育可學習的方向多元，可從漢堡的製作原料，引導學生探討熱帶雨林消減的原因與影響，透過環境議題、人權議題與產業發展的不公義，規劃改善的行動方案。

教育局表示，市府規劃相關前置輔導計畫及配套，鼓勵有意願轉型為學校型態實驗教育的學校提出申請，4年內以3所學校轉型為目標，提供家長更多元的教育選擇。

另外，105年起，新北市非學校型態實驗教育申請人數，高中、國中、國小已由335人成長為499人，顯示新北市家長重視教育選擇多元性。

素養教育局

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