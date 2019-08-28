親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

桃園家長控師打學生 校方對不實言論表遺憾

2019-08-28 13:44中央社 桃園28日電

桃園市一名家長在臉書社團指控老師毆打學生臉頰至瘀青，並痛訴校方未更換老師。校方今天出面聲明指出，經調查老師並未體罰，但家長仍提出國賠及律師函，後續就交由法律裁決。

桃園市一名家長昨天在臉書社團「我是南崁人」發文表示，家中國小一年級小朋友因中午吃飯吃太慢，遭老師情緒失控毆打臉頰，還威脅學生不可聲張，家長提告後學校同意換老師，但在家長撤告2個星期後，因為班上其他家長連署，校方又決定不更換，讓家長痛訴學校太過分。

校方隨後發布聲明表示，學校在家長投訴後即完成校安通報，並組成調查小組調查，並未發現老師體罰情事，這名教師服務多年從未接獲申訴，平日教學認真師生互動良好，校方已向桃園市政府教育局及法務局函報此案並完成調查。

校方指出，學校在6日及22日已經分別收到家長委託律師事務所的國家賠償請求書及律師函，相關案件已進入法律程序，對家長在社群媒體散布不實言論深感遺憾。

至於承諾撤換導師一事，學校表示，調查小組發現老師並無體罰情事，且班上多數家長連署支持並要求學校讓這名老師繼續帶班，為維護多數學生的最佳受教權，因此選擇讓老師繼續帶班，也同意並通知投訴家長，可依教育局相關定提出轉班申請。

教育局表示，事情發生於6月21日，學校在接獲陳情後依法進行校安通報並調查，教育局昨天也由督學帶隊到校查察，在訪談相關人員及學生後，初步調查老師並無體罰學生情事，至於撤換導師一案，需經過校內會議討論通過，並考量學生權益才可撤換。

教育局表示，後續將會請校方考量學生的學習權益及身心情況給予妥適輔導及安排。

教育局社群媒體國賠體罰

相關新聞

縮短午餐城鄉差距 金控營養100分計畫為偏鄉學童加菜

2019-08-28 10:58

跟上產業脈動 2高中職開電音班

2019-08-28 01:08

北市31校 試辦社會智能觀察紀錄

2019-08-28 00:00

涉炒地疑雲...議員喊查 長榮中學澄清

2019-08-27 23:53

教部：95%國高中 不缺科技師資

2019-08-27 23:49

嘉市8國中英語課 4外師來教學

2019-08-27 23:34

嘉市國中新學年有外籍師 校長：符合公平正義

2019-08-27 20:43

長榮中學遭疑涉土地炒作 校方：土地都設定抵押給學校

2019-08-27 14:50

快開學了 嘉義縣偏鄉學校仍招不足專聘教師

2019-08-27 14:12

會考生活英語／【生活篇】 售屋廣告

2019-08-27 09:31

高中職私校求生 開辦幼兒園 改成完全中學

2019-08-27 00:33

少子化 高中職私校招生銳減 雙北協助轉型

2019-08-27 00:30

國教新課綱上路 7國東南亞語可選修

2019-08-26 14:07

去威權！德化改「伊達邵」 日月潭國小今更名掛牌

2019-08-26 13:03

國中生上英語班 學生：把自己當外國人去學收穫多

2019-08-26 11:37

北市誠正國中 設雙語班招外籍生

2019-08-26 00:55

台大國際科學營 台日高中生聯手研究真菌奪冠

2019-08-25 00:11

宣誓、蓋手印… 羅東國小新生開心入學

2019-08-24 23:49

竹縣興隆國小研究麥麩吸管 減塑新「吸」望

2019-08-24 23:46

自學程度學力鑑定 颱風停班考區報名延長一天

2019-08-24 14:40

竹縣興隆國小可分解麥麩吸管 全國科展獲第二名

2019-08-24 14:13

120年羅東國小為新生留掌印 原來要花6年準備禮物

2019-08-24 13:36

補教開APCS檢定考班 高中師：好好上電腦課也能拿3級分

2019-08-24 12:30

學測鑑別度不足？交大辦數理檢定國一生拿數學金牌

2019-08-24 12:08

學力鑑定考試報名 颱風停班縣市延至27日截止

2019-08-24 10:04

自己設計自己玩 官田國小夏日樂學變出5套桌遊

2019-08-24 08:14

新北防家暴 國小連假前不發成績單

2019-08-24 00:34

可樂代替香檳 半透明獨木舟首航下水超炫

2019-08-23 18:00

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

2019-08-23 17:51

國小放連假前 侯友宜呼籲「不發成績單」

2019-08-23 14:22

新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 14:00

彌補英語學習資源城鄉差距 雲林新學期8名外師加入

2019-08-23 13:32

STEM領域人數10年減11萬 但理科女生數創5年新高

2019-08-23 10:11

校長、候用校長因病猝逝 徐耀昌允諾健檢費提高到5千

2019-08-22 18:09

國際教育不只是講英語 教育部辦南區公聽會與學界座談

2019-08-22 15:33

嘉縣沿海唯二私校高中職退場 國立東石高中一枝獨秀

2019-08-22 13:37

台南長榮中學爭議不斷 教師會今要求撤換校長

2019-08-22 12:44

親師PK！隨手在孩子聯絡簿上畫畫 隔天老師「神回覆」

2019-08-22 10:55

重建衝擊 北市忠義國小新生僅7人

2019-08-22 00:06
看更多

熱門文章

全國自然組最熱門科系 中央資工系連三年蟬聯

2019-08-28 09:34

影／海洋大學馬祖校區今開學 學生興奮：像在度假村

2019-08-27 16:43

開學前書單／迎向嶄新學期——不可不讀的11本好書

2019-08-27 16:44

長榮中學遭疑涉土地炒作 校方：土地都設定抵押給學校

2019-08-27 14:50

技職奧運落幕 台灣女青年拿下我國首面汽車噴漆金牌

2019-08-28 12:10

教部：95%國高中 不缺科技師資

2019-08-27 23:49

快開學了 嘉義縣偏鄉學校仍招不足專聘教師

2019-08-27 14:12

新課綱上路 部分縣市生活科技師資急就章

2019-08-27 23:49

畢業生的真心話 勸大學新鮮人「有空多回家陪伴家人」

2019-08-28 13:05

海大馬祖校區開學 3系79學生到齊

2019-08-27 23:26

花蓮觀光影像創作頒獎 慈濟大學生獲12萬獎金

2019-08-27 17:40

青少年國際技能大賽 台灣4銀1銅奪牌率83%

2019-08-27 15:22

少子化海嘯 各校增聘教師意願低

2019-08-27 23:49

近五年大專畢業生 36％月領不到30K

2019-08-28 12:30

嘉市國中新學年有外籍師 校長：符合公平正義

2019-08-27 20:43

貪甜螞蟻男孩 赴俄羅斯贏得第45屆國際技能競賽烘焙金牌

2019-08-28 10:50

杜絕狼師 未來中央主管機關須建立不適任人員資料庫

2019-08-28 11:10

跟上產業脈動 2高中職開電音班

2019-08-28 01:08

去年物理化學科畢業生起薪最高 這個科系起薪最差

2019-08-28 12:09

北市31校 試辦社會智能觀察紀錄

2019-08-28 00:00

中山大學「西灣貼身護衛」APP 功能如緊急求救押扣裝置

2019-08-28 12:07

國際技能競賽 台灣勇奪5金5銀5銅

2019-08-28 11:36

明年預算352億 準公幼政策「銜接絕對沒有問題」

2019-08-28 01:00

新課綱上路教學資源不足 嘉縣打造行動科技車教室

2019-08-28 10:05

涉炒地疑雲...議員喊查 長榮中學澄清

2019-08-27 23:53

影／大學生義築計畫 讓柬埔寨偏鄉童愛上閱讀

2019-08-27 16:52

縮短午餐城鄉差距 金控營養100分計畫為偏鄉學童加菜

2019-08-28 10:58

勞動部公布去年畢業生薪資 這個學歷五年加薪萬元

2019-08-28 12:07

嘉市8國中英語課 4外師來教學

2019-08-27 23:34

甩掉開學焦慮 醫師提供4個教戰守則

2019-08-27 23:20

學校安全零死角 中山大學開發貼身護衛App

2019-08-28 11:10

影／暑假旅遊好去處 宿霧必去五景點

2019-08-28 09:33

弱勢生欠學費畢業證書遭扣？ 桃市教育局：完成修業就給

2019-08-27 19:52

中山EMBA出新書 10位創業家談「突破逆境，翻轉人生」

2019-08-27 18:39

技職出英雄！國際技能競賽 台灣奪5金5銀5銅23優勝

2019-08-28 12:10

改善校園安全設備 教育部5年投入7億元

2019-08-28 13:48

桃園家長控師打學生 校方對不實言論表遺憾

2019-08-28 13:44

新檢測方式治心血管病 台大研究成果登國際期刊

2019-08-28 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top